Grümpelturnier-Mannschaft wird zu Ursendorfer Verein

Mit einem dreifachen „Ursadorfer – Germana“ und „Stoigle – Raffel“ lädt der Freizeit-, Heimat- und Brauchtumsverein Ursendorf am Fasnetssonntig, 23. Februar, zum Gögeumzug nach Hohentengen ein. Turnusgemäß trägt jeder Narrenverein der Göge alle acht Jahre die Verantwortung, den Zunftmeisterempfang und den Gögeumzug auszurichten. Mit Holger Baumgärtner, Guido Fischer und Hans-Peter Rothe steht dem jeweiligen Ausrichtungsverein das Göge-narren-Dreigestirn im Vorfeld unterstützend zur Seite. „Als Novum in der Geschichte des Gögeumzugs wird es in diesem Jahr eine Umzugsplakette anstelle der bisher gewohnten Papierkrawatten geben“, sagt Holger Baumgärtner. „Außerdem haben wir neugestaltete Umzugsblättle drucken lassen, sodass die Zuschauer die vielen bunten Gruppen mit ihren Narrenrufen willkommen heißen können.“

Wenn die Ursendorfer einst Fasnet feierten, schneiderte sich jeder sein eigenwilliges Häs. Als Einzelpersonen oder in losen Gruppen zogen die Narren durch die Orte und Gasthäuser der Region. Selbst Fasnetsbälle wurden im örtlichen Gasthaus „Löwen“ gefeiert. Nur einen eigenen Verein gab es nicht. Als Vorläufer des heutigen Freizeit-, Heimat- und Brauchtumsverein (FHB) galten die „Roten Löwen“, eine Stammtisch-Grümpelturnier-Mannschaft. Aus der kristallisierten sich die Initiatoren heraus, die 1978 einen eigenständigen Verein in Ursendorf gründeten. Es sollte so das örtliche Freizeitangebot gebündelt sowie das Brauchtum gepflegt werden.

Aus der Gründungsversammlung im Gasthaus „Löwen“ ging Eugen Kneisle als Vorsitzender hervor, diese Aufgabe erfüllte er bis 2006. Nach 28 Jahren an der Spitze des FHB übergab er an Bernd Koschmieder, der das Amt bis 2010 innehatte. Seit 2010 ist mit Petra Dehm eine Frau Vorsitzende. Im vergangenen Jahr wurde Daniel Heinzler zum Zunftmeister gewählt. Den historisch überlieferten Aufzeichnungen zufolge sind Germanen in der Region unterwegs gewesen und so hatte Anton Bruggesser die Idee, die Ursendorfer Germanen zum Leben zu erwecken. Diese ziehen, mit Ziegenfellen bekleidet, die Frauen in Leinengewändern und geschmückt mit Lederbändern und Fuchsfellen, durch die Straßen.

Um die Jugend auch weiter im Verein halten zu können, schuf man im Jahr 2002 die Figur der „Stoigle Raffel“. Die „Stoigle“ ist eine kleine Erhebung des Verbindungsweges zwischen Ursendorf und Hohentengen, genau hier soll laut Überlieferung vor vielen Jahren die Stoigle Raffel zum ersten Mal in Erscheinung getreten sein. Die sagenumwobene Stoigle Raffel soll ihrem Ehemann des Abends aufgelauert haben, um ihn dann in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Entwurf der Holzmaske wurde vom Bad Saulgauer Maskenschnitzer Günther Wetzel umgesetzt. Heute zählt der Ort rund 550 Einwohner und im Verein gibt es 180 Mitglieder. Davon vertreten rund 65 als Germanen und Stoigle Raffel ihren Heimatort bei den Umzügen.

Der Fasnetssonntig beginnt um 8.30 Uhr mit der Messe in der Pfarrkirche St. Michael, bevor sich um 14 Uhr die 66 Gruppen, Zünfte und Vereine inklusive der unterschiedlichsten Kapellen als bunter Lindwurm von Beizkofen her kommend bis zur Umzugsauflösung in der Schulstraße schlängeln wird. Nach dem Umzug ist Party in der Gögehalle und den angrenzenden Zelten sowie allen Lokalen angesagt. In diesem Jahr bereichern neben den fünf verschiedenen Maskengruppen der Hexabannerzunft Wolfschlugen, die Binsenhexen aus Balingen sowie der Narrenverein Stafflangen und die Scheera Hexa aus Mochenwangen den Gögeumzug. Musikalisch bringen die Blechrebellen viel Rhythmus und Speed mit. „Wir freuen uns auf einen tollen Festumzug“, sagt Zunftmeister Daniel Heinzler.