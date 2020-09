Göge-Schule begrüßt 36 Erstklässler

Die Göge-Schule hat am vergangenen Freitag 36 ABC-Schützen willkommen geheißen. Aufgrund der Corona-Verordnungen wurden die zwei ersten Klassen nacheinander eingeschult.

Für die Klasse 1a begann der erste Schultag um 8.30 Uhr an der Göge- Halle mit der Begrüßung durch die neue Schulleiterin Andrea Wetzel. Im kleinen Kreis fand dann die Feier in der dekorierten Halle mit einem kleinen Programm statt. Zur Einstimmung spielte Ursula Jankowski am Klavier. Anschließend kam die Begrüßung von der Schulleiterin und auch Bürgermeister Peter Rainer hieß die Schulanfänger mit einer ansprechenden Rede an der Schule willkommen. Die Klasse 3b von Birgit Sauter stimmte mit den Boomwhackers auf die Schulzeit ein, was bei allen gut ankam.

Anschließend gestaltete Pfarrer Jürgen Brummwinkel einen Segen für die Kinder, der sie im Schulleben begleiten soll. Mit einer Kerze und einem Gebet fürs Klassenzimmer stand dem Start ins Schulleben jetzt nichts mehr im Wege. Die Schüler packten ihren Ranzen und ihre Schultüte und wurden offiziell als Schüler der Klasse 1a aufgerufen. Als kleines Präsent erhielten jedes Kind von der Schule einen Mundschutz. Anschließend zogen die neuen Erstklässler zu „Ein Hoch auf uns“ in das neu renovierte Schulgebäude ein und genossen ihre erste Unterrichtsstunde in ihrem Klassenzimmer.

Nach einer kurzen Reinigungspause startete dann auch die Klasse 1b in ihr Schulleben und wurde ebenfalls herzlich begrüßt.