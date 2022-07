Göge-Gilde – Über die Donau zu den Kelten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Exkursion der besonderen Art erlebten die Teilnehmer der Göge-Gilde. Wo könnte man einen Sonntagmorgen sinnvoller beginnen als an der Riegelrampe der noch jungen Donau bei Binzwangen, dem Herzstück der Donau-Sanierung 2011.

Klaus Burger, selbst langjähriges Mitglied der Göge-Gilde, bescherte seinen Mitwanderern einen unvergesslichen Morgen. Mit seinem fundiertem Wissen konnte er die Vorteile, aber auch die kleinen Problemchen, welche mit diesem herausragenden Projekt verbunden waren, aus erster Hand berichten; wobei der Nutzen hinsichtlich der Ökologie und dem Hochwasserschutz eindeutig überwiegt. Es entstand wahrhaftig eine neue Flusslandschaft mit tollen Lebensräumen für viele Tiere und Pflanzen, die in den Flussauen eine neue Heimat suchten und auch fanden.

Sofern man sich an die Regeln hält, findet auch der Erholungssuchende hier einen Raum zum Relaxen. Ein außergewöhnliches Highlight erwartete die Gruppe auf der Heuneburg, oder vielleicht doch in Pyrene? Kein Geringerer als Dr. Moritz Lange von den Staatlichen Schlössern und Gärten BW, Archäologe, Konservator und Projektleiter der „Keltenerlebniswelt“ Heuneburg führte die Informationshungrigen über die geschichtsträchtigen Hügel und durch die rekonstruierten Häuser der ältesten keltischen Höhensiedlung nördlich der Alpen.

Schon der monumentale Zugang – Porta Pyrene? – zur Vorburg (man musste durch ein sogenanntes Kammertor) hat in der damaligen Zeit bestimmt jeden, der davorstand, vor Ehrfurcht erstarren lassen. Sensationelle Funde belegen, dass die Siedlung ihre Blüte zu einer Zeit erlebte, da war Rom noch eine unbedeutende Stadt oder Provinznest am Tiber. Hätte sich der Geschichtsschreiber Herodot besser informiert, dann würde Trier mit seiner Porta Nigra nur an zweiter Stelle stehen.

Sollte das Projekt „Talhof“ und eine eventuell bessere Radanbindung an die Kultstätte verwirklicht werden, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Heuneburg die Keltenzeit in traumhafter Lage mit Blick auf den zweitlängsten Fluss Europas wieder zum Leben erweckt.