Göge-Biker starten ihr Tourenprogramm

Die Corona-Pandemie hat auch die Göge-Biker getroffen und so mussten sämtliche Planungen vom März-Stammtisch verschoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsame Unternehmungen und Ausfahrten waren von der Bundes-und Landesregierung untersagt und somit von den Göge-Bikern auch befolgt worden.

Nachdem der Lockdown im Juli jedoch ein Treffen der Mitglieder wieder zuließ, waren fast alle zum Stammtisch angereist. So konnten die Verantwortlichen mit den Planungen für die Motorradsaison starten. Sofort klar war, dass die Göge-Biker bei der Motorrad-Demo in Friedrichshafen mit dabei sein werden. Klar war auch, dass sie eine gemeinsame Tour unternehmen werden.

Der Tourguide der Gruppe hatte bereits eine Motorradfahrt ins Allgäu parat, zu der dann am 5. Juli die Motoren aufheulten. Auf wenig befahrenen, aber engen und kurvigen Straßen ging es in Richtung Lindau und ins nahe gelegene Allgäu nach Buchenberg. Im Anschluss ging es auf eine anderer Strecke, und zwar über Leutkirch nach Bad Schussenried und zum Endpunkt nach Bad Saulgau, heißt es in der Mitteilung weiter.