Glatteis: Auto überschlägt sich

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6000 Euro hat sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Kreisstraße 8252 in Hohentengen ereignet. das teilt die Polizei mit. Ein 25-jähriger Autofahrer war auf der Kreisstraße von Eichen in Richtung Ölkofen unterwegs und kam in einer Rechtskurve auf der eisglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Der Wagen musste abgeschleppt werden.