Gertrud Hartmann wird 90 Jahre alt

Am Ostermontag hat Gertrud Hartmann ihren 90. Geburtstag gefeiert. Das große Hobby der ehemaligen Schulsekretärin der Göge-Schule ist ihr Garten, den sie hegt und pflegt.

„Ich könnte nicht ohne Garten sein“, sagt Gertrud Hartmann lächelnd. Sobald es gutes Wetter ist, müsse sie raus aus dem Haus und in den Garten, sofern es die Gesundheit an dem Tag auch zulässt. Mit dem Rollator ist sie auch in der Gemeinde regelmäßig unterwegs, wenn sie beispielsweise Mehl in Bremen kauft. „Ich backe mein Brot selber“, sagt Gertrud Hartmann. Auch der regelmäßige Kontakt mit ihrer Schwester, ihren Freundinnen und Bekannten sowie natürlich mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln ist ihr sehr wichtig.

Mit ihrer Familie zog sie in den 1930er-Jahren von Stuttgart-Obertürkheim ins Laucherthal. Sie weiß, dass es wichtig sei, an einem neuen Ort mit den Menschen in Kontakt zu kommen. „Das ist die Hauptsache: Dass man die Leute kennenlernt“, sagt sie in der Rückschau. Dabei wollte ihre Mutter eigentlich gar nicht weg aus Stuttgart, doch der Vater fand bei der Firma Zollern im Laucherthal Arbeit. Als die Familie mit dem Zug ankam und die Mutter den kleinen Laucherthaler Bahnhof sah, habe sie gar nicht aus dem Zug aussteigen wollen, erinnert sich Hartmann lächelnd.

Im Laucherthal war es für die Familie nicht immer einfach als der Vater gestorben war. „Es war eine schwere Zeit“, blickt sie zurück. Eigentlich wollte sie Technische Zeichnerin werden, bei der Firma Zollern arbeitete sie dann als Bürokraft. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Willi Hartmann kennen, die beiden heirateten 1952. Hartmann stammte aus der Göge. Gemeinsam bauten sie dann 1962 das gemeinsame Haus in Hohentengen. Doch noch bevor es zum Einzug kam, zog die Familie arbeitsbedingt nach Leutkirch ins Allgäu, ihr neues Haus in Hohentengen vermieteten sie. Doch Gertrud Hartmann gefiel es nicht im Allgäu, beispielsweise der viele Schnee im Winter: „Ich will wieder heim“, habe sie gesagt. 1965 zog die Familie nach Hohentengen in ihr Haus, in dem Gertrud Hartmann noch heute wohnt. Ihr Mann ist 1993 gestorben.

Schüler sprechen sie an

Viel Freude hat Getrud Hartmann ihre Arbeit als Schulsekretärin der Göge-Schule bereitet, damals nicht nur eine Grund-, sondern auch eine Hauptschule. „Das hat mir so gefallen“, blickt sie auf diese Tätigkeit zurück. Noch heute werde sie manchmal von ehemaligen Schülern angesprochen, freut sie sich.

Gertrud Hartmann engagiert sich auch für die deutsch-französische Freundschaft, früher war sie öfters in der Hohentenger Partnergemeinde Charensat/St. Gervais d‘Auvergne zu Besuch. In Frankreich hat sie auch eine 97-jährige Freundin, mit der sie heute noch telefonisch in Kontakt ist. Ihren 90. Geburtstag hat sie mit ihrer Tochter Gabriele und ihren Söhnen Elmar und Claus gefeiert. Zur Familie gehören auch drei Enkel und drei Urenkel.