Germanen messen sich bei Stein- und Knochenwurf

Die Germanengruppe hat am Freitag bei bestem Wetter die Sonnenwende gefeiert und mit einem Wettkampf ihren Obergermanen und ihre Obergermanin für das Jahr 2019 gekürt: Katrin Sauter und Kevin Müller haben sich durchgesetzt. „Wir feiern den alten Brauch der Sonnenwende mit Spielen und einem Grillabend“, sagt Peter Bruggesser, Schriftführer der Ursendorfer Narrenzunft. Dazu gab es an diesem Abend noch ein Schweinshaxen-Essen, zu dem sich die Einwohner von Ursendorf anmelden konnten. In diesem Jahr haben sich 50 Leute zum Haxen-Essen angemeldet; das ist viel.

Die Narrenzunft ist an der Fasnet aktiv und fährt fünf- oder sechsmal aus. Damit der Zusammenhalt und das Miteinander auch unter dem Jahr gepflegt werden kann, richten die Mitglieder mehrere Feste aus. Es gibt das Kapellenfest, das am letzten Juli-Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet.

Auch der Dorf-Cup, Oberdorf gegen Unterdorf, gehört zu den sommerlichen Aktivitäten. Ausflüge runden das Programm ab. „Zur Zeit sind wir richtig viele Germanen. Viele 20- bis 30-Jährige sind dabei und einige Kinder. 60 Mitglieder: Das ist für den Verein eine gute Phase“, sagt Peter Bruggesser zufrieden. Es mache sehr viel Spaß miteinander. Vorsitzende ist Petra Dehm, dazu gibt es einen Ausschuss, um die Aktivitäten vorzubereiten.

Schnelle Integration

„Wir sind ein kleiner Verein in einem kleinen Ort. Das hat den Vorteil, dass wir uns alle kennen und man als Zugezogener schnell integriert ist“, sagt Peter Bruggesser. Jeder könne der Narrenzunft beitreten. Es gibt eine Gruppe mit Masken: Das ist die Raffelgruppe. Eine Raffel sei eine böse Frau. Die Germanen tragen keine Maske.

Die Germanen messen sich jedes Jahr bei der Sonnenwendfeier an einer modernen und drei traditionellen Disziplinen: Knochenwurf, Speerwurf, Steinwurf und Nagelklopfen. Alle dürfen mitmachen, sogar die kleinen Kinder außer Konkurrenz. Das Speerwerfen ist beliebt: Drei konzentrische Kreise sind auf der Wiese eingezeichnet. Drei Speere dürfen geworfen werden und die Punktezahl wird festgehalten. Beim Steinwurf ist es spektakulär: Dicke Wacker werden in die Luft geworfen. Sie prallen mit einem dumpfen Schlag auf. Es liegt ein Maßband im Gras, so kann man gut ablesen, wie weit geworfen wurde. An der Seite der Grillhütte steht unter Bäumen ein Haufen Knochen. Sie müssen in einen Korb geworfen werden. Geschickt werfen die Germanen diese Knochen durch die Luft. Und gleich daneben werden dicke Nägel in den Baumstamm geschlagen. Man schaut einander zu, spornt sich an und hat viel Spaß dabei.

Ein großes Grillfeuer brennt vor der Hütte. An langen Biertischen sitzen die Germanen und ihre Gäste aus dem Ort. Diese Hütte und den Grillplatz haben die Germanen vor Jahren gebaut. Es ist sehr idyllisch gelegen und sehr gepflegt. „Die Grillhütte kann man mieten“, sagt Peter Bruggesser. Wer Interesse habe, könne sich an ihn oder an die Vorsitzende Petra Dehm wenden.

Die Sieger wurden beschenkt: Katrin Sauter erhielt eine große Flasche Sekt und Kevin Müller ein Fässle Bier. An der Fasnet werden sie an sämtlichen Umzügen teilnehmen müssen und für gute Ordnung in der Germanengruppe sorgen.