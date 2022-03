Geräteschuppen brennt ab

Aus bislang unbekannten Gründen ist in der Nacht auf Samstag gegen 2.17 Uhr ein Geräteschuppen im Kugelberg in Hohentengen vollständig niedergebrannt, teilt die Polizei am Wochenende mit. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Bad Saulgau hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.