Generalleutnant erhält Treue-Nadel des Verbands

Die KERH Mengen/Hohentengen hat sich kürzlich zur Mitgliederversammlung im Gasthaus Adler in Ennetach getroffen. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Auflagen hatte der Vorsitzende der selbstständigen Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen (KERH) im Deutschen Bundeswehr-Verband Mengen/Hohentengen, Stabsfeldwebel außer Dienst, Roland Richter, zur ersten Veranstaltung eingeladen.

Im Vordergrund stand die Ehrung von Generalleutnant außer Dienst Jan Oerding. Landesvorsitzender Gerhard Stärk und Kameradschaftsvorsitzender Roland Richter dankten ihm für seine 50-jährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Treuenadel des Verbands.

Neu im Kreis der Mitglieder der KERH Mengen/Hohentengen begrüßte Roland Richter Generalleutnant Oerding. Als erster Befehlshaber des Kommandos Operative Führung Eingreifkräfte in Ulm in den Jahren 2005 bis 2008 ist Generalleutnant a.D. noch vielen Soldaten bekannt. Mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedete ihn der damalige Bundesminister der Verteidigung, Franz Josef Jung, 2008 in den Ruhestand.

Der Landesvorsitzende Stabsfeldwebel außer Dienst, Gerhard Stärk, folgte gern der Einladung zur ersten Mitgliederversammlung, um aus erster Hand über die Verbandsarbeit im Landesverband und über Aktivitäten des Deutschen Bundeswehr-Verbands in Zeiten von Corona zu informieren, heißt es in der Mitteilung weiter.