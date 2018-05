Gemeinsam losfahren und gemeinsam ankommen

Der innere Schweinehund lässt sich im Team meistens einfacher aus der Reserve locken. Diese Erfahrungen haben zumindest die Rennradfahrer der Radfreunde Göge gemacht, die sich mit Beginn der Radsaison immer dienstags (die Männer) und mittwochs (die Frauen) treffen, um gemeinsam in die Pedale zu treten.

„Das Fahren in der Gruppe macht einfach mehr Spaß“, findet Albert Wetzel, der Vorsitzende der Radfreunde. „Es ist geselliger, jeder kennt andere Strecken und wenn das Wetter mal nicht so gut ist, überwindet man sich dann doch eher, wenn man weiß, dass andere auf einen warten.“ Weil die Gruppen für alle Interessierten offen sind und eine Mitgliedschaft im Verein nicht zwingend verpflichtend ist, schwanke die Teilnehmerzahl von Woche zu Woche. „Das macht aber nichts, denn Radfahren geht in der Kleingruppe genauso wie in einer großen“, sagt Wetzel. Die Radfreunde selbst gibt es seit 1994.

Je nach Kondition der um 18 Uhr am Treffpunkt am Schuhhaus Schlegel in der Steige in Hohentengen erschienenen Rennradler und der Wetterlage würde die jeweilige Tour festgelegt. „Im Frühjahr müssen einige noch Kondition aufbauen und es wird früher dunkel, also fahren wir vielleicht nur 40 Kilometer“, sagt Wetzel. Die meisten Rennradfahrer seien nämlich ohne Licht unterwegs. Später könnten es dann bis zu 100 Kilometern werden. „Wir sind aber alle keine Wettkampffahrer, sondern machen das als Hobby.“

Weil aber einigen Frauen die längeren Touren dann doch etwas zu anstrengend gewesen sind, hat Claudia Schmadel eine Rennradgruppe für Frauen ins Leben gerufen. „Wir nehmen uns dann so 35 bis 60 Kilometer vor und haben auch nicht ganz so viele Steigungen dabei wie die Männer“, sagt sie. „Außerdem unterhalten wir uns auch mal ganz gerne, da muss das Tempo passen.“

Die Natur genießen

Im Gegensatz zu Mountainbikefahrern, Wanderern oder Joggern können die Rennradler so einen ziemlich großen Radius ziehen. „Man kommt einfach weiter herum und hat Abwechslung“, sagt Claudia Schmadel. „Unsere Region ist so schön, ganz egal, ob man Richtung Bodensee oder Biberach fährt“, findet Albert Wetzel. „Mit dem Rennrad kann man die Natur und die Landschaft toll genießen.“

Gefahren wird ausschließlich auf asphaltierten Straßen und Wegen. „Wir Frauen vermeiden die stark befahrenen Straßen, wenn es möglich ist“, sagt Schmadel. Bei dem dichten Feldwegenetz sei das ganz gut machbar. „Viele Autofahrer können die Geschwindigkeit von Rennradlern nicht gut einschätzen und nehmen uns dann die Vorfahrt oder verschätzen sich beim Überholen“, sagt Wetzel. „Man lernt, für die anderen mitzudenken und gefährliche Situationen zu vermeiden.“

Aber auch das Fahren in der Gruppe will gelernt sein. „Wir schicken die stärkeren Fahrer voraus, damit die Schwächeren in ihrem Windschatten fahren können“; sagt Wetzel. Außerdem lernen die Teilnehmer nach und nach bestimmte Handzeichen, mit denen die Radler in der Gruppe kommunizieren. „Das geht einem dann irgendwann so ins Blut über, wie Autofahrer ganz unbewusst den Blinker betätigen, wenn sie abbiegen wollen.“

Für ihren Sport brauchen die Rennradler prinzipiell nur ihr Rad und einen Helm. „Funktionskleidung oder Schuhe, die sich mit Klicksystem mit den Pedalen verbinden lassen, sind nicht zwingend erforderlich, werden aber von den meisten genutzt“, sagt Claudia Schmadel.

Alle Altersklassen

Ganz unverbindlich können alle Interessierten bei den beiden Gruppen mitfahren und schauen, ob es etwas für sie wäre. „Vom Alter her sind wir für alle offen“, sagt sie. Derzeit sei die jüngste Radlerin 18, die älteste über 50 Jahre alt. Sie kommen nicht nur aus der Göge, sondern auch etwa aus Wolfahrtsweiler, Mengen, Bad Saulgau oder Bingen. Wer von weiter herkommt, bringt das Rad im Auto mit. „Oder wir planen die Touren so, dass wir auf dem Rückweg über die Ortschaften fahren, aus denen die Teilnehmer kommen, sodass jemand aus Bad Saulgau nach der Ausfahrt nicht noch den ganzen Weg nach Hause fahren muss“, sagt Wetzel. Manchmal seien auch junge Triathleten aus Mengen dabei.