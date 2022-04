Am Mittwoch, 20. April, findet um 19 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderats im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Bebauungspläne für den Gewerbe- und Industriepark in Hohentengen, Zuschüsse für einen Mähroboter des Sportvereins und die neue Außenanlage des Narrenvereins Völlkofen sowie die Preisanpassungen beim Mittagessen an der Göge-Schule.