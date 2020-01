Göge-Gilde setzt auf den bewährten Vorstand

Die Mitglieder der Göge-Gilde Hohentengen haben bei ihrer Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Ausschusses einstimmig in den jeweiligen Ämtern bestätigt. Der Ausschuss wird in Zukunft durch Christa Eichelmann-Steinborn und Karola Kleiner verstärkt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernhard Bossy und der Totenehrung rief Schriftführerin Brigitte Steurer zunächst die Hauptversammlung 2019 ins Gedächtnis zurück. In ihrem aktuellen Jahresbericht ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren. Einen festen Platz im Jahresprogramm hat die jährliche Maiandacht, dieses Mal in der Mauritiuskapelle in Waldbeuren. Im Juni lud Kurt Hinz zu einer Abendwanderung im Inzigkofer Park ein. Hauptattraktion war die Einweihung der Hängebrücke über die Donau. Bei einem Abstecher zur Meinradskapelle konnte die Gruppe einen schönen Blick auf Laiz und den Amalienfelsen genießen. Weitere Höhepunkte waren der Aussichtspunkt „Känzele“ und die Teufelsbrücke.

Jahresausflug an den Bodensee

Ziel der Sonnwendwanderung war das Pfrunger-Burgweiler Ried mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Den Auftakt im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bildete eine visuelle Reise in die Vergangenheit. Eine anschließende Wanderung führte zum Lengenweiler See, einem Toteissee. Höhepunkt des Vereinsjahrs war der eintägige Jahresausflug an den Bodensee. Ein besonderes Erlebnis war die Fahrt mit der Solarfähre. Lautlos glitt die „Helios“ über den Untersee von der Halbinsel Mettnau zur Halbinsel Höri. Die Wanderung zum Horner Wasserturm wurde mit einem Panoramablick über den Untersee belohnt. Nach dem Besuch der Johanneskirche in Horn ging es zum Hermann-Hesse-Museum nach Gaienhofen, wo die Teilnehmer viel über den bekannten Schriftsteller und Nobelpreisträger erfuhren. Mit der Adventsfeier, der Teilnahme am Adventszauber, der Weihnachtswinterwanderung und der Silvesterwanderung mit Silvesterfeier im Gasthaus Traube ließ man das Jahr ausklingen.

Kurt Hinz legte einen Kassenbericht mit einem kleinen Plus vor. Die Kassenprüfer Gebhard Briemle und Josef Reichert bescheinigten ihm eine hervorragende Kassenführung. Bürgermeister Peter Rainer sprach dem Vorstand seinen Glückwunsch für die geleistete Arbeit aus. Durch diese werde von den Bürgern Heimat erfahren, gefunden und weiterentwickelt. In einer abwechslungsreich gestalteten Fotoschau mit lebendigen, informativen Kommentaren rief Kurt Hinz das vergangene Wanderjahr noch einmal in Erinnerung.