Friedhofsgestaltung bleibt vorerst ohne Ergebnis

Der Gemeinderat Hohentengen hat die Beauftragung eines Planungsbüros für die konzeptionelle Neuentwicklung des Friedhofs vertagt. Zwei Ingenieurbüros waren zur Auswahl gestanden. Es ist schon länger ein Anliegen des Gemeinderatsgremiums, sich um das Thema Friedhof zu kümmern.

„Wir haben im Vorfeld eine nichtöffentliche Sitzung gehabt, in der sich zwei Planungsbüros vorgestellt haben“, gab Hohentengens Bürgermeister Peter Rainer bekannt. Eigentlich war dann in der Tagesordnung der anschließenden öffentlichen Sitzung am vergangenen Mittwoch die Beauftragung eines Büros vorgesehen, doch das Gremium sah sich noch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. „Die heutige Vorstellungsrunde war sehr interessant“, sagte Rainer, aber es gebe noch offene Fragen.

Wichtige Punkte, die ein noch zu beauftragendes Büro entwickeln soll, ist die kurzfristige Schaffung neuer Urnengräber, eventuell auch in neuer Form, die Gestaltung von künftig entstehenden Freiflächen, die Schaffung von Orientierungspunkten – zum Beispiel durch die Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern – und die Gestaltung des Bereichs um die Aussegnungshalle.

Zufahrten und Parkplätze

Weiter soll das noch auszuwählende Büro Grundsatzüberlegungen anstellen zu Fragen der Erschließung, beispielsweise Zugänge, Zufahrt mit dem Auto und Parkplätzen. Eine Frage ist auch, ob die vorhandene Friedhofsmauer renoviert werden soll und die nicht mehr vorhandenen Teilbereiche der Mauer wiederhergestellt werden sollen.

Auch Bestatter und interessierte Bürger sollen in die Konzeptentwicklung mit einbezogen werden. Bürgermeister Peter Rainer betonte, die Vertagung bedeute jetzt nicht, dass man das Thema für längere Zeit zurückstelle, sondern zeitnah solle der Auftrag an ein Büro vergeben werden.