Friedhof könnte Baumgräber bekommen

Der Gemeinderat Hohentengen hat in seiner Sitzung am Mittwochabend Friedhofsberater Joachim Ebinger aus Trossingen mit der Entwicklung eines Friedhofkonzepts beauftragt. In der Sitzung unterbreitete Ebinger erste Vorschläge. Auch die Bürger sollen bei den Planungen beteiligt werden.

Joachim Ebinger war Leiter der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Villingen-Schwenningen und ist seit 2011 freiberuflicher Garten- und Friedhofsplaner. In einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung hatte er sich und seine Ideen vorgestellt, in der darauffolgenden öffentlichen Sitzung stellte er die Planungen erneut vor, aber in stark gekürzter Form. In dem kurzen Abriss wurde deutlich, dass der Friedhof Hohentengen sein Gesicht spürbar ändern könnte: So plant Ebinger beispielsweise, Bestattungen unter Bäumen auf dem Friedhof anzubieten, sodass Interessierte nicht auf Friedwälder außerhalb der Gemeinde ausweichen müssen. Die Baumgräber seien eine wichtige neue Grabart, bekräftigte Ebinger. „Wichtig ist, dass wir das auch auf dem Friedhof anbieten“, sagte er mit Blick auf ältere Menschen und deren eingeschränkte Mobilität. Diese müssten sich andernfalls nämlich irgendwann fragen, wenn sie das Grab eines Angehörigen besuchen wollen: „Wie komme ich mit 85 Jahren noch rauf auf den Friedwald?“, so Ebinger. Wichtig ist es gemäß dem Experten auch, dass die Namen der Verstorbenen in der Nähe des jeweiligen Baumgrabes angebracht werden, beispielsweise mit einer Tafel.

Barrierefreie Planung

Ein Augenmerk legt der Planer auch auf den Platz zwischen den Gräbern. „Wichtig ist: Die Gräber sollen so angelegt werden, dass man auch mit dem Rollator hinkommt, also behindertengerecht“, sagte Ebinger. Auch Sitzbänke für die Friedhofsbesucher regte Ebinger an. „Die Leute gucken ja gern aufs Grab und wollen dabei den Rücken frei haben.“ Einen konkreten Vorschlag hatte er für die große Kiesfläche vor der Aussegnungshalle: Diese würde er eingrünen. Er habe sich nämlich erkundigt: Eigentlich stehe kaum jemand auf der Kies- beziehungsweise Splittfläche bei Bestattungen. Mit dem Einsäen eines Rasens und dem Anlegen einzelner Staudenbereiche könne man diese Fläche auch ökologischer gestalten.

Alle Grabformen beibehalten

Laut Ebinger ist nicht geplant, bislang erlaubte Grabformen auf dem Friedhof zu streichen. „Es ist nicht so, dass irgendetwas gestrichen wird“, sagte er. Ein weiteres Thema ist die Schaffung von weiteren Parkplätzen am Friedhof. Es seien zu wenige Parkplätze bislang, meinte Ebinger. Geplant ist auch, dass Fachleute, wie beispielsweise Bestatter, in die Planungen mit einbezogen werden. Dieser Ansatz gefalle ihm gut, sagte Ebinger. Bis Joachim Ebinger seine Arbeit aufnehmen kann, wird es aber noch dauern. „Wir werden nicht sehr früh beginnen können“, sagte Bürgermeister Peter Rainer. Es werde sich um einige Monate verzögern, denn Ebinger sei ein sehr gefragter Friedhofsberater und in ganz Baden-Württemberg unterwegs. „Aber lieber warten wir für einen guten Planer etwas länger“, meinte Rainer. Er skizzierte den Ablauf: Zunächst soll sich eine Expertenrunde mit Ebinger austauschen, beispielsweise Bestatter, Vertreter der Geistlichkeit oder Friedhofsmitarbeiter. Dabei soll eine Vorkonzeption entstehen. „Und dann wird die Konzeption in einer öffentlichen Bürgerbeteiligung mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und beraten, bevor es dann in eine abschließende Beratung in den Gemeinderat geht.“

Fragen oder Wortmeldungen von Gemeinderäten gab es in der öffentlichen Sitzung nicht. Man habe nichtöffentlich schon intensiv beraten, bemerkte Peter Rainer fast entschuldigend dazu – es saßen einige Zuhörer im Zuschauerbereich. Das Gemeinderatsgremium beauftragte Joachim Ebinger zum Honorar von 8750 Euro mit der Erstellung des Friedhofkonzepts.