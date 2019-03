Freie Wähler freuen sich über hohen Frauenanteil

50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer: Die Freie Wählervereinigung Göge tritt bei der Gemeinderatswahl mit einem hohen Frauenanteil auf dem Stimmzettel an. In der Hauptversammlung am Montagabend im Gasthaus Sonne haben die Freien Wähler ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert.

Die Vorsitzende Christa Eichelmann-Steinborn erinnerte an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren. Vor diesem Hintergrund freue sie sich sehr über den hohen Frauenanteil, sagte sie. Zehn Kandidaten haben die Freien Wähler, fünf Frauen und fünf Männer. Die Nominierung leitete Rudolf Fischer, die Versammlung stimmte der Kandidatenliste einstimmig zu. Sortiert ist die Liste alphabetisch, eine Nachnominierung, also weitere Kandidaten, wäre zulässig. Personell bedeutet die Gemeinderatswahl für die Freien Wähler ein Umbruch: Von den bisherigen acht Freie-Wähler-Gemeinderäten treten nur zwei Räte, Christa Eichelmann-Steinborn und Ernst Mayer, erneut an, die anderen hören auf. 18 Plätze wären auf der Kandidatenliste zu besetzen, dies gelang aber nicht: Bislang sind es zehn Kandidaten. Als Kreistagskandidaten treten übrigens der bisherige Gemeinderat Norbert Schreiber und der frühere Gemeinderat Rudolf Fischer an.

Christa Eichelmann-Steinborn betonte, dass die Freie Wählervereinigung Göge keine Partei sei. Manches Mal habe sie von potenziellen Gemeinderatskandidaten den Satz gehört: „Ja, ich will in keine Partei eintreten oder so“, berichtete Eichelmann-Steinborn. Bürgermeister Peter Rainer bedauerte mit Blick auf die Kommunalwahl, dass einige Bürger erschreckend wenig Bescheid wüssten über Kommunalpolitik. „Da bin ich oft erschrocken“, meinte er. Er sagte, dass es die Aufgabe sei, die Menschen wieder für Politik zu interessieren.

Bauplatzbedarf ist groß

Der Fraktionsvorsitzende Ernst Mayer berichtete aus der Gemeinderatsarbeit. „Der Bedarf ist enorm“, sagte er beispielsweise zum Thema Bauplätze. Ein Dauerbrenner ist das Thema Sanierung Ortsdurchfahrt mit Gehweg für Völlkofen. „Die Planungen zum Hochwasserschutz sind weitestgehend abgeschlossen“, sagte Mayer. Er dankte Gemeinderat Elmar Gruber für dessen Engagement: Dieser hatte in den vergangenen Monaten viele Gespräche im Dorf mit Völlkofer Bürgern geführt zum Thema Ortsdurchfahrt. „Das war ein Paradebeispiel für einen aktiven Gemeinderat“, sagte Mayer. In der Versammlung gab es eine Diskussion zum Thema Völlkofen. Debattiert wurde, an welchem Standort nach einer Sanierung sich die Bushaltestelle befinden soll. Auf Nachfrage gab Peter Rainer bekannt, dass noch vor der Sommerpause eine Entscheidung über das Thema Ortsdurchfahrt im Gemeinderat fallen solle. Dies deshalb, weil er wolle, dass noch das alte Gemeinderatsgremium, das sich mit dem Thema auskenne, einen Beschluss fasst.

Keine Änderung im Grundbuch

Kassierer Johann Sauter fragte zum Thema Ehoch4 nach. Peter Rainer sagte, es sei ja bekannt, dass es einen Käufer für das Areal gebe. „Bis heute ist noch der alte Eigentümer eingetragen“, sagte Rainer mit Bezug zum Grundbuch, Stand Montag. Er habe jetzt aber die klare Ankündigung erhalten, dass es nur noch eine Sache von Tagen zu sein scheine, dass der Käufer als neuer Eigentümer eingetragen werde.

Rudolf Fischer wies darauf hin, dass die Jägergasse in Ursendorf mit Schlaglöchern übersät sei. Peter Rainer machte deutlich, dass die Lösung nicht einfach ist. Es gebe drei Möglichkeiten: Entweder erstens die Löcher zu flicken, oder zweitens einen neuen Belag aufzubringen, wobei die Gemeinde die Kosten hier zu hundert Prozent übernehmen müsse, oder drittens die Jägergasse voll auszubauen. Was aber finanzielle Konsequenzen für die Anlieger habe: „Auf die, die da wohnen, kommt ein sehr hoher Betrag zu“, sagte er über die mögliche dritte Variante. Darum gebe es den Gedanken, beim Endausbau neue Bauplätze anzulegen, damit die Erschießungsbeiträge für die bestehenden Anlieger sich reduzieren. Ein weiteres Thema war der Friedhof. „Die Grundkonzeption ist sicher überfällig, das muss ich zugeben“, sagte Rainer auf einen entsprechenden Hinweis von Rudolf Fischer.

Hohentengen: Gloria Bruggesser, Herbert Knobelspieß, Kornelia Kleiner.

Bremen: Christa Eichelmann-Steinborn.

Günzkofen: Ursula Meier.

Ölkofen: Selina Klein, Ernst Mayer.

Ursendorf: Josef-Maria Sattler. Völlkofen: Karl-Heinz Fischer, Marcel Luib.

Eichen, Enzkofen: Keine Kandidaten der Freien Wähler.