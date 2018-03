Freie Wähler diskutieren über Rathausumzug

Die Freien Wähler der Göge haben Christa Eichelmann-Steinborn in der Hauptversammlung am Montag als Vorsitzende wiedergewählt. Im Gasthaus Sonne sprachen die Mitglieder über aktuelle kommunalpolitische Themen, beispielsweise den anstehenden Rathausumzug oder den geplanten Gehweg in Völlkofen.

Am Ende der langen Hauptversammlung kam das Thema Gehweg zur Sprache – die Völlkofener wünschen sich schon lange, dass ein durchgehender Gehweg im Ort gebaut wird. Marianne Seifried erinnerte an das Vorhaben, und Rudolf Fischer sprach mit Blick auf den immer noch nicht gebauten Gehweg vom „vergessenen Dorf Völlkofen“. Das ärgerte Bürgermeister Peter Rainer, die Stimmung kippte etwas, nachdem man zuvor sachlich über die anderen Themen gesprochen hatte. Er müsse dazu etwas sagen, sonst „verreiße“ es ihn noch, sagte Rainer. „Immer diese unterschwelligen Vorwürfe“, bemerkte er. Das sei doch ein „unnötiges Gestichele“. Ernst Mayer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat, versicherte, dass der geplante Gehweg in Völlkofen jedem Gemeinderat ein ernsthaftes Anliegen sei.

Wolfgang Löw sprach das Thema Rathausumzug an. Die Gemeinde wird das Rathaus in das bisherige Volksbankgebäude verlegen, es vorher aber grundlegend umbauen. Löw kritisierte, dass der geplante Eingriff in das Gebäude viel zu groß sei und die Kosten mit 2,3 Millionen Euro deshalb sehr hoch seien. Auch fragte er, warum nicht eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach angebracht werde wenn man schon in diesem Umfang renoviere.

Rainer verteidigt Entscheidung

Bürgermeister Peter Rainer verteidigte den Rathausumzug und auch die Dimension des Umbaus. „Die Raumnot ist aktuell sehr groß“, sagte er. Und die Gemeinde stehe in einem harten Konkurrenzkampf mit anderen, wenn es darum gehe, junge „gute“ Leute für den Verwaltungsdienst zu gewinnen. Diesen müsse man auch attraktive Arbeitsplätze anbieten können. „Sie werden sehen, da haben wir auf Generationen wieder ein gutes Rathaus“, ergänzte Rainer.

Kassierer Johann Sauter hakte zum Thema Kleinzentrum nach – Hohentengen droht im Zuge der Fortschreibung des neuen Regionalplanes die Abstufung zu einem sogenannten nicht-zentralen Ort. Die vorgesehene Abstufung, wenn sie komme, habe nur bedingte Auswirkungen, so Rainer. „Wir werden vielleicht einen Tick weniger zugesprochen bekommen bei der Ausweisung von Wohngebieten.“

Ernst Mayer gab einen Überblick über die Projekte im vergangenen Jahr: Göge-Schule, Umgestaltung Hauptstraße, Ortsdurchfahrt Eichen oder verschiedene Bauprojekte im Gewerbegebiet Bachäcker, beispielsweise der Neubau des Unternehmenssitzes der Firma Löffler. Anstehende Projekte sind der Rathausumzug inklusive Sanierung, die Sanierung des Eckenbaus der Göge-Schule, die Ortsdurchfahrt Völlkofen und die Erstellung von Bebauungsplänen für die Wohngebiete Eschle im Kernort und Zwirgenäcker in Bremen. Zum Thema Ehoch4 gibt es unterdessen nichts Neues, wie Bürgermeister Peter Rainer darlegte. „Stand heute ist, dass die Ehoch4 GmbH immer noch Eigentümer ist. Warum auch immer“, so Rainer. Hintergrund ist, dass Ehoch4-Geschäftsführer Jürgen Gaugel vor Monaten bekannt gegeben hatte, dass das Gelände verkauft worden sei.

Termin in Völlkofen

Im Jahr 2016 ist ein Kreisverband für die Freien Wähler im Kreis Sigmaringen gegründet worden. Auch, um „weiße Flecken“, also Wahlbezirke, in denen die Freien Wähler nicht vertreten sind, zu tilgen. „Das sind Tausende von Stimmen, die uns verloren gegangen sind“, sagte Thomas Jacob vom Kreisverband. Formsache war die Wiederwahl von Christa Eichelmann-Steinborn als Vorsitzende, sie wurde in offener Wahl einstimmig wiedergewählt, ebenso wie weitere Funktionsträger. Eichelmann-Steinborn blickte in ihrem Bericht auf das vergangene Jahr zurück, ein Ereignis war beispielsweise die Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Freien Wählervereinigung Göge. Wie Rudolf Fischer bekannt gab, ist für Freitag, 13. April, ab 15.30 Uhr ein Dorfspaziergang in Völlkofen geplant, um die Problematik des fehlenden durchgängigen Gehwegs zu verdeutlichen.