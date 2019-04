Filialleiter: „Wir dürfen im Paradies arbeiten“

Mit einem schönen Festakt ist die Volksbank-Filiale im Alten Schulhaus in Hohentengen im Beisein von vielen Gästen eingeweiht worden. In einer raschen Bauzeit hat Karl-Josef Stehle das ortsbildprägende Gebäude saniert und einer neuen Nutzung zugeführt: Im Erdgeschoss ist die Volksbank-Filiale unterbegracht und in den Obergeschossen Wohnungen. In die ehemalige Bank-Filiale wird im kommenden Jahr das Rathaus einziehen.

Klaus Thaler, Vorstandmitglied der Volksbank Bad Saulgau, berichtete, dass die Räume der bisherigen Filiale zu groß geworden waren. Man brauchte eine neue Lösung. Die Alte Schule sei nun ein Traumstandort. „Die Symbiose von Historie und Moderne – von Außenwirkung und Innengestaltung – macht dieses Gebäude zu einem wunderbaren Schmuckstück“, sagte er. Er dankte dem Investor Stehle für sein Herzblut und die Liebe zum Detail: „In diesem Haus steckt viel Stehle drin“, sagte er. Dafür gab es viel Applaus.

Prokurist Edwin Bentele führte kurze Interviews, um die verschiedenen Akteure zu Wort zu kommen zu lassen. Bürgermeister Peter Rainer sprach von einem Glücksfall für die Gemeinde. Nach der Schließung der Alten Schule habe der Gemeinderat Vieles diskutiert, vom Verkauf bis zum Abriss. Nun habe sich eine dreifache Win-Win-Win-Situation entwickelt. „Es freut uns, dass es heute zum Abschluss kommt“, sagte er.

Historische Gestalt erhalten

Der Bauherr Karl-Josef Stehle erinnerte daran, dass in der Göge viel über die Zukunft der Alten Schule diskutiert worden war. Als von Abbruch gesprochen wurde, habe er für sich gedacht: „Da muss ich vorher reagieren.“ Dann stand das Gebäude zum Verkauf und er machte ein Angebot. Doch hatte er kein Konzept für die künftige Nutzung. Es ruhte nochmal ein Jahr, dann rief Bürgermeister Rainer an und stellte das Konzept vor. Dann sei es Schlag auf Schlag gegangen. Es sei ihm wichtig gewesen, die historische Gestalt des Schulgebäudes von 1911 außen zu erhalten und das Haus innen hochmodern zu gestalten. 110 Tonnen Schutt, 20 Tonnen Altholz und viele weitere Tonnen aus dem Umfeld des Gebäudes seien entsorgt worden. Er dankte den Handwerkern, die intensiv am Bau gearbeitet haben, ohne Rücksicht auf Feierabend oder Wochenende, um den Zeitplan einzuhalten. Von der Bauzeit habe er gute Erinnerungen: „Ich würde es wieder tun“, sagte er.

Architekt Manuel Müller sprach von den Herausforderungen im Bereich energetischer Standard und Brandschutz. Der historische Dachstuhl sei erhalten worden und in der Wohnung sichtbar. Innen wurden Böden und Oberflächen sehr modern gestaltet. Der neue Eingang der Bank setze sich vom historischen Gebäude bewusst ab.

Beratung findet separat statt

Die Inneneinrichtung der Bank-Filiale entspreche der Philosophie der Volksbank: Im Mittelpunkt stehe der Mensch, erklärte das zweite Vorstandsmitglied Klaus Remensperger. Die Kunden legten großen Wert auf top-moderne digitale Leistung aber auch auf den direkten Kontakt und die Beratung. „Das Bankgeschäft hat viel mit Emotionen zu tun“, betonte er. Deshalb sei bewusst eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen worden. Neu ist die Trennung von Arbeit und Beratung. Es sind ein großzügiger Empfangsbereich, ein Arbeitsraum für das örtliche Team und drei Beratungsräume eingerichtet worden. Beratungsgespräche finden künftig in separaten Räumen statt. Das Planungsbüro Dreika aus Bozen hat die Räume eingerichtet. Uli Pechlaner berichtete, dass sich die Gestaltung der Bank-Räume dem ländlichen Umfeld anpasse. Es sei die erste Bank-Filiale, die das Planungsbüro in Baden-Württemberg gestaltet habe.

Filialleiter Cartsen Uhl lobte die neue Einrichtung und Gestaltung. Der Arbeitsraum ermögliche den engen Austausch im Team; die Beratungsräume unterstützten die konzentrierte Beratung. „Wir dürfen im Paradies arbeiten“, sagte er voller Enthusiasmus.

Im Anschluss segnete Diakon Kurt Kern die Räume und die Menschen. In den Fürbitten sprach er die Gerechtigkeit an und bat um ein freigiebiges Herz für Menschen, die in Not sind. Dann kam es zur symbolischen Schlüsselübergabe und es gab einen Empfang für die Gäste.