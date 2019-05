Feuerwehr trainiert Hochwassereinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohentengen hat am Samstag bei ihrer Jahreshauptübung ihr Können unter Beweis gestellt. Zum Auftakt hatte die Jugendfeuerwehr ihren Einsatz. Am Ende waren sich die Beteiligten und Beobachter einig: Die Übung darf als eine sehr gelungene Darstellung der Einsatzkompetenz der Wehr gewertet werden.

Die angenommene Lage bei der Jugendfeuerwehr: Brandeinsatz und Personenrettung. Es brennt eine Garage, zwei Kinder sind vermisst und es herrscht starke Rauchentwicklung. Mit dem Einsatzleitfahrzeug (ELW) kommt der Einsatzleiter und stellt die Lage fest. Ein Löschzug rückt an und die jungen Feuerwehrleute erhalten ihre Aufträge. Die Einen stellen die Wasserversorgung her, die Anderen rüsten sich mit Atemschutzgeräten und beginnen mit der Personensuche und Personenbergung. Der Rest widmet sich mit einem Wasserangriff der Brandbekämpfung. Das DRK steht bereit und übernimmt die geborgenen Personen. Die Patientenversorgung wurde dann sofort in einer Nachbargarage eingeleitet. Alles klappt wie am Schnürchen – hier arbeitet der Nachwuchs wie die Profis.

Die Feuerwehr Hohentengen hat sich für die diesjährige Jahreshauptübung ein ganz besonderes Szenario ausgedacht: Unwetter und angekündigte Starkregenfälle für das Gebiet Hohentengen. Es wird mit Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern gerechnet. Die Führung der Feuerwehr (Kommandant Hermann Bleicher und Stellvertreter Marco Lutz) hat sich entschieden, die Führungsgruppe im Rahmen eines Voralarms zu alarmieren. Nun wird ein Lagezentrum im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet, wo alle erforderlichen Einsätze koordiniert werden. Nun erfolgt die Alarmierung der Hauptwehr Hohentengen.

Wegen der immer heftiger werdenden Regenfälle folgt die Entscheidung, weitere Kräfte zu mobilisieren. Der Voralarm für alle weiteren sieben Abteilungen der Feuerwehr geht hinaus. Dazu gehören die Orte Bremen, Eichen, Enzkofen, Günzkofen, Ölkofen, Ursendorf und Völlkofen. Die eintreffenden Wehren fahren in den Verfügungsraum und melden sich im Lagezentrum. Sie bekommen hier ihre Einsatzaufträge. Verteilt werden die Einsatzkräfte je nach Bedarf in die zu schützenden Einsatzabschnitte.

Nun werden Einsatzkräfte zu überfluteten Kellern beordert und die anderen machen sich daran, mit Sandsäcken einen Schutzwall gegen den kurz vor der Überflutung stehenden Färbebach zu bauen. Fertig abgefüllte Sandsäcke sind bei der Feuerwehr gelagert. Aber diese 8000 Stück reichen nicht für das ganze Gemeindegebiet. Also müssen weitere Sandsäcke abgefüllt werden. Diese werden mit einer Sandsackfüllmaschine befüllt. Dieses Gerät wird in einen Bereich gebracht, wo mit Sand befüllt und verladen werden kann. In einer Stunde können damit 4600 Sandsäcke befüllt werden. Das ist für die Mannschaft absolute Knochenarbeit und die Abläufe müssen exakt koordiniert sein.

Maschine wird kreisweit eingestzt

Die vollen Säcke werden auf Paletten gestapelt und mit einem Fahrzeug (LKW mit geeigneter Ladebordwand) in den Einsatzbereich gebracht. Dort haben dann die Einsatzkräfte verschiedene Möglichkeiten des Aufbaus von Sandsackschutzanlagen gezeigt, die je nach Lage erforderlich sein können. Trotz maschineller Abfüllung ist dies trotzdem reine Muskelarbeit. Diese Sandsackfüllmaschine ist in Hohentengen stationiert, gehört dem Landkreis Sigmaringen und wird nach Bedarf kreisweit und auch über die Kreisgrenzen zum Zweck des Hochwasserschutzes eingesetzt.

Bürgermeister Peter Rainer hat bei dieser Jahreshauptübung die Geschehnisse in der Einsatzleitzentrale, im Lagezentrum genauestens verfolgt und ist begeistert, wie gut hier alles zusammenläuft, gezielt koordiniert und Einsätze zum Erfolg gesteuert werden. Als Beobachter sind der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Seeger (Mengen) und Kommandanten sowie Freunde benachbarter Wehren anwesend.