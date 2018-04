Auf 100 000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden nach einem Brand in einem Wohnhaus in Hohentengen. Das Feuer ist am Samstag gegen 17.25 Uhr in dem Gebäude in der Bremer Straße ausgebrochen. Feuerwehrkräfte aus Hohentengen, Mengen und Bad Saulgau konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in dem Haus.