Feierlichkeiten beschränken sich auf den eigentlichen Ritt

In abgespeckter Form und unter Einhaltung der Corona-Verordnung hat am Sonntag der Leonhardiritt in Ölkofen stattgefunden. Nachdem die traditionelle Veranstaltung im vergangenen Jahr hatte ausfallen müssen, hätten sich Dorfgemeinschaft und Vereine ausdrücklich gewünscht, dass dies nicht noch einmal passiere, sagt Peter Löffler. Der Vorsitzende des Kapellenausschusses und sein Team hatten deshalb alles unter Auflagen organisiert. Elf Blutreitergruppen mit rund 70 Reitern sowie viele Einzelreiter ließen es sich dann auch nicht nehmen, mit dabei zu sein.

Für die heutige Kapelle in Ölkofen wurde 1934 der Grundstein gelegt, das Bauende war auf den 6. November 1935 datiert, denn man wollte fortan dem Schutzpatron zu Ehren eine Reiterprozession widmen. Im Einweihungsjahr der neuen Kapelle St. Leonhard wurde die erstmals 1582 erwähnte Vorgängerkapelle dann abgebrochen. Auch diese Kapelle war schon dem Schutzpatron St. Leonhard geweiht. Zum Kapellenpatrozinium wurde fortan auch ein Leonhardiritt veranstaltet. Leonhard von Limoges war ein fränkischer Adelssohn, der später als Eremit lebte. Seine Lebensgeschichte ist durch eine im 11. Jahrhundert verfasste Biografie mit legendarischen Zügen bekannt, sein Gedenktag wird jedes Jahr am 6. November gefeiert.

Entgegen der sonstigen Gepflogenheiten hatte sich der Kapellenausschuss in diesem Jahr darauf verständigt, auf den Festgottesdienst sowie auf die Andacht in der Kapelle zu verzichten und den Gemeindeabend im Gasthaus Pfauen zu streichen. Die Reiterprozession hingegen fand in verkürzter Form im Freien statt.

Bis 2019 wurden die Blutreitergruppen am Ortseingang von Herbertingen her mit Kreuz und Fahnen, den Ministranten mit Pfarrer Brummwinkel, den Trägern der St. Leonhardfigur mitsamt den Vereinsabordnungen in Begleitung der Musikkapelle Göge-Hohentengen abgeholt und in einer feierlichen Prozession durch den Ort bis zur ehemaligen truchsessischen Getreidemühle geleitet. In diesem Jahr umrahmte die Musikkapelle Göge-Hohentengen die Feierlichkeiten ausschließlich beim Aufstellungsgelände unweit der Oßwald’schen Wiese um den Einzug des St. Leonhard in Begleitung der Fahnenabordnungen zu begrüßen. Die Reitergruppen hatten sich von Eichen herkommend aufgestellt und zogen ebenfalls zur Aufstellungswiese ein, um den Segen von Pfarrer Jürgen Brummwinkel gespendet zu bekommen. Entgegen des sonst üblichen Ablaufs hieß auch Bürgermeister Peter Rainer hier die Blutreitergruppen sowie die Besucher willkommen. Der Heilige Leonhard, zunächst Schutzpatron der Gefangenen wird auch als „Kettenheiliger“ bezeichnet. Besondere Verehrung wurde ihm ab dem 11. Jahrhundert in Altbayern zuteil, wo er als Nothelfer angesehen wird, vor allem aber als Schutzpatron für das Vieh, insbesondere für die Pferde. Der Volksmund verlieh ihm den Beinamen „bayrischer Herrgott“ oder „Bauernherrgott“. So wird er vor allem von Bauern, Stallknechten, Fuhrleuten und Schmieden angerufen und verehrt. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass Leonhardi-Reiterprozessionen vor allem in Oberschwaben, dem Allgäu sowie in bayrischen Regionen abgehalten werden. Die heutige St. Leonhardfigur wurde Anfang der 1980er-Jahre neugestaltet und mit den wesentlichsten Attributen des heiligen Leonhard versehen: Er wird als Benediktinerabt mit Kette, Pferd und Ochsen dargestellt. Die Kette symbolisiert dabei die von Leonhard erwirkten Befreiungen von Gefangenen.

Der Umritt führte die Blutreitergruppen vom Segnungsplatz durch Ölkofen bis zum Gasthaus Pfauen, dann in die Leonhard-Straße Richtung Hohentengen, zum Eschleweg, den Kirchweg hoch an der Pfarrkirche St. Michael vorbei und weiter zum Seelenbach wieder zurück nach Ölkofen. Hier löste sich die Reiterprozession schweigend auf.