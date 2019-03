Fanfarenzug schreibt die Kameradschaftspflege groß

Der Fanfarenzug Enzkofen mit seinen 27 aktiven Mitgliedern, davon drei in Ausbildung, erfreut sich, im Vergleich zu anderen Fanfarenzügen, an seiner noch gesunden Mitgliederzahl. Das machte der Vorsitzende Martin Nassal den Mitgliedern bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Bären“ deutlich. Im Moment besteht Enzkofen aus einer guten Mischung im Alter zwischen 12 und 62 Jahren, die den Verein festigt und belebt. Ziel für die Zukunft sei es, weiterhin Interessierte und Musikbegeisterte zu suchen und aufzunehmen.

Insgesamt hat der Verein im vergangenen Jahr an 29 öffentlichen Auftritten teilgenommen. Höhepunkt war die Teilnahme beim Gögemer Straßenfest mit einem historischen Landknechtslager. Auch das ausgerichtete Konzert des Ringes Oberschwäbischer Fanfarenzüge (ROF) beim Straßenfest war ein voller Erfolg. Mit dabei war der Verein beim Maibaumstellen, dem Fass-Anstich beim Ölkofer Fest, dem Brunnenfest in Scheer, und dem Firmenjubiläum von NMH. Die Teilnahme bei Fasnets-Umzügen und Bühnenauftritten sind fester Bestandteil im Jahresablauf. Auch wurden verschiedene Bewirtungseinsätze wie beim Oktoberfest in der Fliegerhalle Hohentengen absolviert. Dem Verein ist die Kameradschaftspflege sehr wichtig. So wurden Grillabende, Jahresabschlussfeier und ein dreitägiger Hüttenaufenthalt organisiert.

Ein großer zeitlicher Aufwand für die aktiven Mitglieder sind die wöchentlichen Proben. Der musikalische Leiter Helmut Lutat berichtete von mehr als 95 Gesamt-, Marsch- und Ringproben. Zusätzlich wurden etliche Stimmen- und Ausbildungsproben der Bläser, Trommler und Fahnenschwinger abgehalten. Er hob die erfolgreichen Auftritte hervor. Diese seien nur durch das Engagement eines jeden einzelnen und auch durch die gute Kameradschaft im Verein gelungen. Es wurden zwei neue Musikstücke einstudiert, eines davon von Helmut Lutat komponiert. Zuletzt konnte er Leon Schmidt, den besten Probenbesucher bei den Jugendlichen, und bei den Erwachsenen Sarah Krall sowie Roland und Elisabeth Frischholz mit je einem Geschenk belohnen. Diejenigen, welche zusätzlich aktiv bei weiteren Arbeitseinsätzen mit dabei waren, wurden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet: Helmut Lutat, Sarah Krall, Christine Nassal und Lucas Lorch.

Wahlen bestätigen Amtsinhaber

Schatzmeister Lucas Lorch berichtete über einen gesunden Stand der Kasse. Dass diese sorgfältig und vorbildlich geführt wird, bestätigten die beiden Kassenprüfer Daniela Zimmermann und Markus Heinzler. Schließlich gab Schriftführerin Brigitte Müller noch einen Rückblick auf fünf Ausschusssitzungen während des Geschäftsjahres.

Eine einstimmige Entlastung des Vorstands erfolgte. Bürgermeister Peter Rainer lobte die umfangreiche Arbeit des Fanfarenzuges. Auch die Teilnahme des Vereins an verschiedenen Veranstaltungen innerhalb der Göge bewertete er als sehr positiv. Der Verein als Team zeige ein gesundes und erfolgreiches Gesamtbild, mit einer guten Kameradschaft.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber, die stellvertretende musikalische Leiterin Sarah Krall sowie die Schriftführerin Brigitte Müller, für zwei weitere Jahre gewählt. Auch der Vorsitzender Martin Nassal wurde in seinem Amt bestätigt. Für seine bereits geleisteten 25 Jahre als Vorsitzender wurde er mit einem Geschenk geehrt.

Das kommende Vereinsjahr prägen die Teilnahmen beim Kreismusikfest in Hohentengen, Bächtlefest, Treffen verschiedener Fanfarenzüge, Sommerfesten, verschiedenen Arbeits- und Bewirtungseinsätze bei Hochzeiten, Kreismusikfest, Oktoberfest, Adventzauber sowie der Bau eines Vereinsschuppens.

Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Markus Schmidt und Christine Nassal mit der ROF-Ehrennadel in Gold geehrt.

Markus Schmidt begann 1989 als Trommler beim Fanfarenzug Enzkofen. Bereits seit dem Jahre 2001 übt er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus. Ebenso ist er seit vielen Jahren der Leiter und Ausbilder der Trommler-Abteilung. Zusätzlich werden von ihm sämtliche Einsatzpläne oder Listen die zur Durchführung von Veranstaltungen benötigt werden, erstellt.

Christine Nassal begann 1986 als Trommlerin beim Fanfarenzug Enzkofen und wechselte 1996 zur Gruppe der Fahnen. Seit 1997 bildet sie die Fahnenschwinger-Gruppe aus und leitet diese auch seit dem Jahre 2004. Durch ihr Schaffen entstanden im Jahre 2002 die Motiv-Fahnen des Vereins, welche die Wappen der Herrschaftshäuser vom 1500 bis 1800 tragen, die die Göge am meisten prägten. Seit 2007 ist sie Uniformwart und Webmaster des Vereins, sowie seit vielen Jahren Pressewart.