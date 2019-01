Familie Hafner unterstützt drei Projekte

Martin Hafner aus Völlkofen hatte in der Adventszeit wieder auf seinen Hof eingeladen. Bei einem kleinen Weihnachtsmarkt wurden den Kunden der Firma Nahwärme Völlkofen sowie den Einwohnern der Göge allerlei Leckereien zum Verzehr geboten. Im Gegenzug konnte eine freiwillige Spende entrichtet werden. Daraus hat Martin Hafner bei einem weihnachtlichen Stammtisch des Heimat- und Narrenverein Völlkofen eine Spende in Höhe von 800 Euro an das Hilfsprojekt Mariphil für die Aktion Reissack auf den Philippinen überreichen können. Desweiteren kam eine Spende von nochmaligen 800 Euro einem Missionsprojekt seines Bruders im Pygmäendorf Bosquet Kamerun zugute. Eine weitere Spende erging an die Deutsche Kinderkrebshilfe in Höhe von 400 Euro, die ein Gast des Stammtisches um weitere 100 Euro erhöhte. Martin Riester und Bruno Hafner, die zuvor von ihren Projekten erzählt hatten, waren über die Art der Unterstützung von Martin Hafner sehr erfreut. Martin Hafner selbst bedankte sich auch im Namen seiner Familie für die Spendenfreudigkeit seiner Gäste.