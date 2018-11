Fahrradüberdachung ist Gemeinderäten zu teuer

Eine Fahrradüberdachung für rund 15 000 Euro am Neubau der Göge-Schule: Das war einigen Hohentengener Gemeinderäten zu viel Geld. Jetzt soll nach einem günstigeren Anbieter in der Region gesucht werden. Vertagt wurde am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung auch ein Teil des Farbkonzepts bei der anstehenden Sanierung des älteren Eckenbaus der Schule: Fenster und Jalousien in Tannengrün stießen nicht auf Gegenliebe des Gremiums.

Im Bereich des Neubaus der Göge-Schule und an der künftigen Bushaltestelle in der Schulstraße soll eine Fahrradüberdachung erstellt werden. Das Angebot der Firma Gronard aus München beläuft sich auf rund 15 095 Euro. „Das ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen“, kritisierte Gemeinderat Karl Johannes Deppler (Freie Wähler). Etwa zehn Fahrräder sollen in der etwa neun Meter langen Konstruktion einmal Platz finden. „Zehn Fahrräder, das ist zu wenig“, meinte Klaus Burger (CDU). Auch Albert Wetzel (CDU) empfand den Betrag als zu hoch. „Ich denke, dass das ein Örtlicher für einen vierstelligen Betrag hinstellt“, sagte er. „Das habe ich mir auch gesagt“, bekannte Ortsbaumeister Thomas Kaufmann offen, der das Angebot vorgestellt hatte.

Das Gremium diskutierte, wie viele Fahrradabstellplätze man an der Göge-Schule brauche. Peter Löffler (CDU) wies darauf hin, dass die Erst- und Drittklässler ja noch gar keinen Fahrradführerschein hätten. Die ebenfalls anwesende Schulleiterin Christa Müller sah das ähnlich. Es sei von Seiten der Schule gar nicht gewünscht, wenn Erst- bis Drittklässler mit dem Fahrrad kommen würden. Fahrräder seien es in der Regel höchstens zehn, die an der Schule abgestellt werden, berichtete sie. Die Schüler würden stattdessen eher mit einem City-Roller kommen, zeigte sie auf. „Wenn sie mit Rädern kommen, dann mit Rollern“, so die Schulleiterin.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Punkt Fahrradüberdachung zu vertagen und dass sich die Verwaltung bei regionalen Anbietern über deren Preise erkundigt. Die ursprüngliche Kostenberechnung lag laut den Gemeinderatsunterlagen bei rund 17 630 Euro und damit noch höher als das eingegangene Angebot.

Tannengrün gefällt nicht

In der Sitzung hat der Gemeinderat auch über Gestaltungsdetails der anstehenden Sanierung des Eckenbaus der Göge-Schule beraten. Architekt Manuel Müller stellte die Planungen vor. Unter anderem ist demnach geplant, die neuen Fenster und Jalousien bei einer Sanierung in der Farbe Tannengrün anzubringen, bisher sind sie in etwa in Moosgrün gehalten. Im Gemeinderat regte sich Kritik an der Farbe: Einerseits wurde befürchtet, dass die Farbe im Lauf der Jahre ausbleichen könnte. Andererseits wies Gemeinderat Peter Schlegel (CDU) mit Blick auf die vorgestellten Farben darauf hin, dass dann der Eindruck von zwei verschiedenen Gebäuden – Neubau und Eckenbau – erzeugt werde. Für ihn solle sei das aber künftig ein geschlossenes, einheitliches Gebäude sein. Als Alternative für Tannengrün stellte Architekt Müller die Farbe Weiß vor. Klaus Burger (CDU) wiederum sah kein Problem darin, wenn es optisch wie zwei Gebäude wirke. Josef Lutz (CDU) sprach sich für eine Vor-Ort-Bemusterung der verschiedenen Farben an: „Ich hätte die Farbe gerne in Natura gesehen“, sagte er. Das beschloss der Gemeinderat dann auch: In einem Vor-Ort-Termin sollen die Farben bemustert werden. Den anderen Details der Planung stimmte der Gemeinderat zu.

Für den Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär beauftragte der Gemeinderat das Ingenieurbüro ibp Knaus und Zentner, für den Bereich Elektrotechnik das Büro Roth. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wurde Josef Anliker aus Langenenslingen ausgewählt, hier gab es eine Gegenstimme.