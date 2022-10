Fahrer weicht spielendem Kind aus prallt gegen Baum

Gegen einen Baum gefahren ist am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr ein 26-jähriger VW-Lenker in der Österfeldstraße. Der Mann war nach Mitteilung der Polizei mit geringer Geschwindigkeit auf dem ehemaligen Kasernengelände unterwegs, als er einem spielenden Kind auswich. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Die 59-jährige Beifahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.