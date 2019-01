Für Betreuung in der Schule fehlen oft Anmeldungen

Zu viele Kinder haben in der Göge-Schule unangemeldet die Betreuungsformen Verlässliche Grundschule (VGS) und Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS) in Anspruch genommen. Thema des Berichts von Stephanie Jumpertz vom Haus Nazareth war auch die Jugendarbeit im Jugendraum der Gemeinde.

Von 7 Uhr bis Schulbeginn und in der Zeit von 12.10 bis 16.30 Uhr können Schüler im Rahmen der VGS und EVGS betreut werden – aber eigentlich nur, wenn die Eltern ihre Kinder vorher angemeldet haben und eine Gebühr bezahlen. Doch in der Göge-Schule hatte es sich eingebürgert, dass auch Kinder, deren Eltern die Betreuungsform nicht gebucht hatten, sich dazu gesellten. Laut Bürgermeister Peter Rainer und Stephanie Jumpertz wurde die Anzahl der nicht angemeldeten Kinder nun zu hoch. Angemeldet für die VGS sind etwa gut 15 Kinder, für die EVGS mehr als 25 Kinder – doch viele nicht angemeldete Kinder kamen hinzu. Stephanie Jumpertz nannte die Zahlen: Montags beispielsweise waren es 39 unangemeldete Kinder, dienstags zwölf bis 30, auch an den anderen Wochentagen waren oft unangemeldete Kinder dabei. „Die kommen ohne Anmeldung und werden von uns kostenlos betreut“, verdeutlichte Stephanie Jumpertz. Bürgermeister Rainer sagte, dass an die Eltern ein entsprechender Elternbrief gerichtet worden sei. „Das ist sicherlich zu lange geduldet worden“, räumte er ein.

Hauswirtschaftliche Angebote

Offene Jugendarbeit leistet das Haus Nazareth auch in der Gemeinde. Einen Girls-Treff gibt es im Jugendraum der Gemeinde, Partys und Bastelangebote, beispielsweise Billardturniere und auch hauswirtschaftliche Angebote. Letztere seien den Betreuern sehr wichtig, so Jumpertz: „Weil wir feststellen, dass manche Jugendliche die Tiefkühlpizza mit der Folie in den Ofen schieben wollen“, bemerkte sie lakonisch.

Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen, 2018 waren es im Schnitt etwa acht Besucher und drei Besucherinnen. Das liege auch daran, dass man sich momentan in einer Übergangsphase befinde, erläuterte Stephanie Jumpertz. Die bis Anfang 20-Jährigen seien im Jugendraum noch vertreten, deshalb seien die Jüngeren noch nicht nachgerückt.

Die Tendenz sei klar: Die Zahlen in der offenen Jugendarbeit gingen zurück, während der Bedarf an der Göge-Schule auf das Doppelte angestiegen sei, fand Gemeinderat Peter Löffler (CDU) mit Blick auf Jugendraum und VGS und EVGS. „Für mich ergibt sich da Gesprächsbedarf“, meinte er und sprach damit eine mögliche Neugewichtung der Verteilung der Betreuungskräfte an. Karl-Josef Reck (CDU) sagte hingegen vorsorglich, dass er an der offenen Jugendarbeit festhalten wolle. „Es ist nicht so, dass da kein Bedarf ist“, meinte er. Ein weiteres Aufgabenfeld des Hauses Nazareth in der Gemeinde ist die Ferienzeitbetreuung. „Wir machen Motto-Wochen und Thementage, um möglichst viele Kinder anzusprechen“, sagte Stephanie Jumpertz.

Zu hohe Erwartungen

Stephanie Jumpertz gab auch einen Ausblick auf künftige Aufgaben in der Schulsozialarbeit. Die Schülerschaft verändere sich, stellte sie fest. Es kämen vermehrt ausländische Kinder an die Schule, die zu Beginn noch kein Wort Deutsch könnten. Zudem sei festzustellen, dass die so genannte Eins-zu-Eins-Betreuung von Kindern zunehme. Bürgermeister Peter Rainer bestätigte, dass mehr Kinder wie früher einen höheren Betreuungsbedarf hätten. Es gebe aber auch noch einen weiteren Punkt: Manche Eltern hätten zu hohe Erwartungen, beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung. Die Erwartung sei, dass die Eltern einen geringen Beitrag zahlten und die Kinder dann immer perfekt ihre Hausaufgaben machten – doch so funktioniere das nicht. „Das ist im Grunde eine Aufsicht, Begleitung“, sagte Rainer. Auch Kämmerer Johannes Schnell bemerkte, dass die Göge-Schule kein Hort sei, wo man so etwas voraussetzen könne. Doch ein Hort würde dann auch einen ganz anderen Betrag kosten, kommentierte Schnell.

Dass die Göge-Schule eines Tages eine Ganztagesschule sein könnte, deutete Peter Rainer an. Noch sehe er, dass eine Mehrheit der Eltern keine Ganztagesschule wolle, doch das könne sich ändern.