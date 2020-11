Erzählcafé in der Göge erhält einen Preis

Der Förderverein Christliche Sozialstiftung Hohentengen ist für sein Projekt „Frei-Tag Erzählcafe, so war es früher“ in der Kategegorie „Geschichte, Vernetzung, Mobilität/Versorgung“ vom Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz ausgezeichnet worden.

Im vom Ministerium ausgeschriebenen Ideenwettbewerb „Gemeinsam: Schaffen“ zeichnete eine Jury mit einem Preis aus und sprach ihm ein Preisgeld in Höhe von 4077 Euro zu. Das teilt die Pressestelle des Ministeriums am Donnerstag mit. „Die aus insgesamt 141 Einsendungen ausgewählten 41 Projekte sind in besonderer Weise passgenau auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort zugeschnitten“, wird Minister Peter Hauk in der Pressemitteilung zitiert.

Die Gewinner erhalten Zuwendungen zwischen 3555 und 30 000 Euro. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von rund 818 000 Euro ausgeschüttet. Das Hohentenger Projekt wurde als einziges im Kreis Sigmaringen ausgezeichnet.