Erstklässler gehen in Völlkofen zur Schule

44 Erstklässler sind am vergangenen Freitag in Hohentengen eingeschult worden. Der Gottesdienst fand in der renovierten Kirche St. Michael statt. Die Kinder wurden von Pfarrer Jürgen Brummwinkel gesegnet und erhielten für jede Klasse eine LED-Kerze, die in der Klasse immer wieder angezündet werden kann.

In der Göge-Halle wurden die Familien mit einem Instrumentalstück eingestimmt. Ursula Jankowski spielte am Klavier, Birgit Sauter die Querflöte. Schulleiterin Christa Müller begrüßte die kleinen Hauptpersonen und die Zweitklässler sangen das Lied: „Guten Tag, hereinspaziert …“. Bürgermeister Peter Rainer fragte die Kinder, wer denn ein guter Schüler werden wolle. Alle Finger gingen in die Höhe. Was muss denn dafür getan werden? Die Antworten der Kinder wurden von ihm anschließend damit ergänzt, dass es auch sehr wichtig ist, wie die Freizeit verbracht werde. Er fand einige ungünstige und sehr viele positive Anregungen, wie die außerunterrichtliche Zeit genutzt werden kann.

Schüler studieren Theater ein

Die Zweitklässler hatten ein kleines Theaterstück „Lisa Lustig kommt zur Schule“ mit ihren Klassenlehrern Isolde Eisele und Daniel Wolfert einstudiert.

Bevor die neuen Erstklässler namentlich auf die Bühne gebeten und mit den Klassenlehrerinnen Roswitha Kästle und Pia Naumann zum Fototermin begleitet wurden, bedankte sich Rektorin Müller bei allen Helfern, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen hatten.

Auch dieses Jahr werden die Erstklässler aufgrund der Bautätigkeiten wieder nach Völlkofen ausgelagert, also durften sie am Freitag ihre erste Busfahrt mit ihren Klassenlehrerinnen erleben. Die erste Unterrichtsstunde fand somit in Völlkofen statt, bevor es wieder mit dem Bus zurück nach Hohentengen ging. Während dieser Zeit wurden die Gäste von den Eltern der Zweitklässler in der Göge-Halle bewirtet. Nach der Rückkehr konnten die Eltern ihre Sprösslinge wieder abholen. Die eine oder andere Überraschung dürften die Kinder in ihren Schultüten gefunden haben.