Erster Auftrag für Erneuerung der Ortsdurchfahrt erteilt

Der Gemeinderat hat die Erneuerung der Völlkofer Ortsdurchfahrt beschlossen und der Firma Beller aus Herbertingen den Auftrag für den ersten Bauabschnitt erteilt. Dieser Abschnitt kostet 2,324 Millionen Euro. Der teuerste Bieter lag bei 2,9 Millionen Euro; die Kostenschätzung des Ingenieurbüros Schwörer aus Altheim bei 2,4 Millionen Euro. Baubeginn ist nächstes Jahr. Es werden zwei weitere Bauabschnitte folgen Die Maßnahme wird 2026 beendet sein. Damit gehe ein jahrzehntelang gehegter Wunsch in Erfüllung, sagte Bürgermeister Peter Rainer.

Die gesamte Ortsdurchfahrt des Teilortes Völlkofen ist in einem schlechten Ausbauzustand, deshalb müssen Wasserleitung, Kanal, Straßenbelag, Beleuchtung erneuert werden. Auch soll das Straßenbild aufgewertet und die Sicherheit der Fußgänger mit Gehwegen und barrierefreien Bushaltestellen erhöht werden. Insgesamt sind es 800 Meter Straße. Dies sei in einem Bauabschnitt nicht zu schaffen, erklärte Ingenieur Franz-Xaver Schwörer.

So seien drei Abschnitte gebildet worden. Der erste Bauabschnitt ist zwischen Ortseingang von Hohentengen herkommend und der Kapelle in der Ortsmitte sowie die Umgestaltung der Kreuzung der Völlkofer-, Tafertsweiler-, und Friedberger Straße. Dazu wurden die Umleitungen für den Bus mitgeplant. Das Busunternehmen sei bereits Probe gefahren, berichtete Schwörer. Der zweite Bauabschnitt wird die Tafertsweiler Straße sein und der dritte Bauabschnitt die Friedberger Straße. Insgesamt sind die Kosten der Erneuerung der Ortsdurchfahrt auf rund 5,8 Millionen Euro geschätzt.

Die Ausschreibung habe gute Angebote eingebracht, berichtete Schwörer. Allgemein hätten Bauunternehmen kein großes Interesse an der Sanierung von Ortsdurchfahrten. Die Erschließung von Wohngebieten seien attraktiver, berichtete Schwörer. Deshalb sei in der Ausschreibung gefragt worden, welchen Rabatt das Unternehmen gewähre, wenn sie den Baubeginn statt Oktober 2022 auf März 2023 verlegen kann. Diese Variante brachte von Seiten der Firma Beller einen Rabatt von 59 000 Euro ein, berichtete Schwörer. Auch sei eine Preisgleitklausel für Stahlbeton, Kunststoff, Randsteine, Belage und Kabel in die Ausschreibung aufgenommen worden, um sie attraktiver zu machen. Dies sei für beide Seiten gut, erklärte Schwörer.

Der erste Bauabschnitt wird in drei Teilen umgesetzt. Der erste Teil umfasst der Ortseingang bis zur Kreuzung der Bergstraße: Hier werden Kanal und Wasserleitung gelegt, die Randsteine und der Gehweg neugebaut und dazu eine neue Beleuchtung. Die Kreuzung gehört zu diesem ersten Teilabschnitt, sie wird zwei Wochen lang gesperrt. Die Busumleitung ist eingerichtet. Von der Bergstraße bis zur Kolpingsstraße wird erst begonnen, wenn der erste Teil komplett abgeschlossen ist. Dieser Teil sei kürzer aber aufwändiger, erklärte Ingenieur Schwörer. Neben Kanal und Wasserleitung werden auch die privaten Hausanschlüsse erneuert. Auch der dritte und letzte Teil sei deshalb aufwändig.

Mit den Anliegern werde über die Erneuerung ihrer Hausanschlüsse gesprochen. Sie können sie im Zuge der Baumaßnahme erneuern lassen, oder nur die Leitung einen Meter in das Grundstück hineinlegen lassen. Die Verwaltung werde die Anlieger direkt ansprechen und die Erneuerung der alten Anschlüsse empfehlen, kündigte Monika Rauch vom Bauamt an.

Die neue Beleuchtung werde im Herbst ausgewählt, kündigte Bürgermeister Rainer an, weil es für die bestehende bald keinen Ersatz mehr geben werde, wenn die Leuchten defekt sind. Im Vorfeld der Baumaßnahme wurde der Untergrund untersucht und der Boden beprobt. Im Moment stehen 62 000 Euro Kosten für die Entsorgung zur Verfügung. Im Laufe der Maßnahmen werde der Aushub regelmäßig beprobt, berichtete Bürgermeister Rainer. Sollte problematisches Material zu Tage kommen, werden sich diese Kosten wegen der Entsorgung erhöhen.

Ingenieur Schwörer kündigte an, dass für den überörtliche Verkehr eine Vollsperrung gelten werde. Für die Anlieger und den Bus werde die Zufahrt offengehalten und kurze Umleitungen eingerichtet. Es werde mit Kies dafür gesorgt, dass die Wege immer ausreichend befestigt sind, kündigte Schwörer an.

Der Gemeinderat vergab einstimmig den Auftrag an die Firma Beller, die im März 2023 mit dem Bau beginnen wird. Die Förderung sei zugesagt, der Bescheid für den Zuschuss liege zwar noch nicht schriftlich vor, doch die Bescheinigung für den Baubeginn ermögliche den Start, berichtete Bürgermeister Rainer.