Erfolgreiche Kleintierzüchter geehrt

Beim Rundgang durch die repräsentative Ausstellung der Gögemer Kleintierzüchter erhielten interessierte Gäste und Züchter tiefgründige Einblicke in die vielfältig angelegte Kleintierzucht. Schon in der Vorbereitungsphase auf die Ausstellungen müssen die Tiere an die Ausstellungskäfige gewöhnt werden, so dass sie sich am Tag der Bewertung in voller Blüte den Juroren zeigen. Gerade die Blüte der Tiere ist für jeden Züchter mit ausschlaggebend, welche Tiere er in der anstehenden Ausstellung den gestrengen Augen der Preisrichter vorstellt. Oftmals sind es nur Nuancen, die über die Platzierung entscheiden. Die höchstmögliche Bewertung für Kaninchen wird mit 100 Punkten notiert. Für Vögel, Tauben und Hühner liegt die Messlatte bei 97 Maximalpunkten, was für das Wassergeflügel ebenso Gültigkeit hat.

„Die Siegerehrung ist der Lohn für die zielorientierte Zuchtarbeit in einem Jahr, die ausgestellten Tiere entstammen alle dem Zuchtjahr 2022“, so Vorstand Gerhard Zimmermann, „denn jedes Jahr versuchen wir es aufs Neue, unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, so erklärt sich auch die angehäufte Qualität der ausgestellten Tiere“.

Als höchst dotierte Auszeichnung der offenen Rassegeflügelschau und Lokalschau Kaninchen gilt das Blaue Band der Göge, dieses wird an die jeweils besten Tiere einer jegliche Rassen verliehen. Die Zweitplatzierten erhalten den Göge Pokal sowie die Drittplatzierten den Göge Ehrenpreis.

Vereinsmeister Kaninchen: 1. Gerhard Zimmermann, Weiß-Rex 389,0 Punkten (von 400 maximalen Punkten), Bernd Kentler, Hasenkaninchen 387,5; 3.Michael Stumpp, Zwergwidder weiß 387,5.

Jugend: 1. Jana Heinzler, Zwergwidder weiß 386,5; 2. Katharina Kentler, Zwergwidder Thüringer Farben 386,0; 3. Marie Claus, Deutscher Kleinwidder wildfarben 385,0.

Vereinsmeister Hühner: Daniel Bronner, Federfüssige Zwerghühner 474 Pkt. (von 485 maximalen Punkten); 2.Dietmar Bertsche, Welsumer rost Rebhuhn Farben 471; 3. Sigrid Haas, Zwerg Wyandotten 467.

Vereinsmeister Tauben: 1. Martin Unger Turbiteenmövchen 476 Pkt.; 2. Karl Brendle, Startauben 475.

Vereinsmeister Jugend: 1. Lina Zimmermann, Vorwerkhühner 474 Pkt.; 2. Sebastian Müller, Cayugaenten 473; 3. Benedikt Hansbauer, Kölner Tümmler 469.