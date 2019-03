Erbacher Triumph bei Bremen Masters

Bei den Bremen Masters der U18-Judoka sind 462 Teilnehmer aus 17 Nationen auf die Matte gegangen. Unter der Regie der württembergischen Landestrainerin Beatrix Kästle waren auch acht baden-württembergische Kaderathleten zum Vergleich mit Sportlern aus Europa und darüber hinaus angetreten. Die Hälfte des angereisten Kaders stellte der TSV Erbach mit Dimitrij Popp, Daniel Paulsin und den Zwillingsbrüdern George und Daniel Udsilauri. Die Ausbeute der Erbacher: Zweimal Gold und einmal Silber.

Die Bremen Masters sind ein renommiertes Turnier und ein Sprungbrett für den internationalen Judo-Nachwuchs. Kein geringerer als der zehnmalige Schwergewichtsmeister Teddy Riner war in seiner Jugendzeit auf diesem hochkarätig besetzten Turnier. 2019 gingen die Erbacher Dimitrij Popp, Daniel Paulsin, George Udislauri und Daniel Udsilauri in der Hansestadt auf die Tatami. Vom Lospech verfolgt, gewanne Paulsin in der stark besetzten Klasse bis 50 Kilogramm nur an Erfahrung. Sein Gegner aus Belgien scheiterte selbst im Viertelfinale, so blieb Paulsin der Weg durch die Trostrunde verwehrt.

Beachtlicher Erfolg für Popp

Dimitrij Popp hatte sich in der Klasse bis 46 Kilogramm viel vorgenommen. Problemlos zog er durch Siege über Bink te Winkel (Niederlande) und Lino dello Russo (Bonn) als Poolsieger ins Halbfinale gegen den deutschen Vizemeister Alexander Sieg ein. Nach nur 30 Sekunden hatte Popp den Brandenburger Kaderathleten besiegt und fand sich im Finale wieder. Hier stand ihm mit Romain Bui Van aus Frankreich ein ebenfalls international erfolgreicher Aspirant auf Gold gegenüber, der dem TSV-Athleten den Weg auf oberste Podest vereitelte. Der zweite Platz in Bremen ist dennoch ein beachtlicher Erfolg im ersten U18 Jahr für den jungen Erbacher Judoka.

In der Klasse bis 90 Kilogramm hatte George Udsilauri bereits im vergangenen Jahr in Bremen die Bronzemedaille in Empfang genommen. Auch 2019 wollte er zeigen, dass er bei den Bremen Masters vorn mit dabeisein kann. Bei den deutschen Meisterschaften noch unglücklich ausgeschieden, galt es nun zu überzeugen. Mit einem Freilos beschenkt, traf Udsilauri in seinem ersten Kampf auf den kanadischen Nationalathleten Amr ab Elrehim. Der Kanadier forderte den TSV-Kämpfer immerhin über die komplette Kampfzeit ebenbürtig heraus, sodass die Partie erst im Golden Score nach einer weiteren Minute durch Ippon für Udsilauri beendet war. Das Viertelfinale gegen den irischen Meister Kevinas Ramoska ging mit einem schnelleren Sieg an ihn. Abermals die volle Kampfzeit forderte ihm der Brasilianer Kayo Santos im Halbfinale ab. Nach dieser kräftezehrenden internationalen Runde hatte George Udsilauri gegen den deutschen Meister Hannes Trier keine Mühe, nach nur einer Minute hatte der Erbacher Judoka den Masters-Titel freuen.

Daniel Udsilauri, im Schwergewicht über 90 Kilogramm deutscher Meister, zweimaliger Euro-Cup-Drittplatzierter, wollte auch in Bremen sein Talent und Können unter Beweis stellen. Zum Auftakt trafen der deutsche und der niederländische Meister aufeinander. 45 Sekunden benötigte Udsilauri für den Sieg über Valentino Massanga. Auch der lettische Vizemeister Daniels Pankovs stoppte ihn auf dem Weg ins Halbfinale nicht. In der Vorschlussrunde traf Udsilauri in einer Neuauflage des DM-Halbfinals auf Lorenz Moor ( Berlin). Abermals hatte Daniel Udsilauri kein Problem mit seinem Kontrahenten und zog ins Finale ein. Im letzten Kampf fand Bernardo Rosa aus Brasilien kein Rezept gegen den Siegeswillen von Daniel Udsilauri, der dem Deutschen Judo Bund (DJB) die zweite Goldmedaille sicherte. Die Udsilauri-Zwillinge setzten mit ihren Masters-Siegen ein wichtiges Zeichen in Richtung EM-Teilnahme. Die kommenden Euro-Cup-Wettkämpfe in Teplice und Berlin müssen aber ersst noch ebenso erfolgreich absolviert werden.

Mit zweimal Gold und einmal Silber trugen die Judoka des TSV Erbach entscheidend zum guten Abschneiden der deutschen Mannschaft bei, die in der Teamwertung Rang zwei hinter Brasilien belegte.