Ein Porsche darf es sein, ein Juwelier wäre der Traum

Die Narren aus Hohentengen haben in der brechendvollen Gögehalle eine große Fasnet gefeiert. Der Narraball war mit sehr schönen Darbietungen ein voller Erfolg. Mit einem schallenden „Heijaso – ma leabt ja no“ läutete Marlene Wetzel den Abend ein, nachdem der Fanfarenzug Saal und Bühne in Besitz genommen hatte.

Luca Melillo moderierte gekonnt mit Janine Renner den Narraball. Das Sterntalerduo sorgte mit Schunkelrunden für gute Stimmung. Kinder und Jugendlichen machten den Auftakt und begeisterten ihr Publikum. Die Kleinsten warteten in Dirndln mit „Rock me“ auf. Das Jugendballett tanzte mit viel Elan und bekam viel Applaus. Der Nachwuchs ist in der Göge gesichert.

In die Bütt ging zum dritten Mal in Folge Kuki, der Beizkofer Nörgler. Er krittelte am Ablauf der vielen Baustellen herum, kritisierte den Neubau der Schule, doch lobte er mit einem schweren Orden die Bautätigkeit von Bürgermeister Peter Rainer. „Vorher hatten wir einen Sparbürgermeister“, sagte er. Er lachte über den Fußballverein, der nur weiße Bälle besitzt und bei Schnee spielen musste. Sie haben den Ball rot gefärbt, doch dann färbte er ab, erzählte er. „Es hat ausgesehen, als ob ein angeschossenes Wildschwein über den Platz gelaufen wäre.“ Variétéqualität hatte die Schau der Hexen. Die vier Jungs verblüfften das Publikum, als sie in riesige Ballons hineinkletterten und damit tanzten und sprangen.

In mehreren Nummern ging es um Bauern, die eine Frau suchen. Sehr gelungen war das perfekt inszenierte Schattenspiel des Narrenvereins. Es war witzig, es war ästhetisch und voller Überraschungen. Der Postbote brachte die Briefe von fünf tollen Frauen, die dann auch kamen und den Bauer umgarnten. Genial waren die vier Zuckerschnuten aus Ursendorf, die auf ihre Art auf Männersuche waren. Sie verhehlten ihre Vorstellungen nicht, ein Porsche oder Jaguar dürfte es schon sein, ein Juwelier wäre der Traum. Und wenn es an der Fasnet nicht klappe, dann täte es auch wieder der eigene Mann, lachten sie. Höhepunkt war das Lied „Mir duat dr Schnaps itt guat“, das alle mitsangen. Dann waren noch die Zwetschgen in Mantelschürzen, die den einen oder anderen Gögemer Ledigen verkarteten. Da gab es ab und zu ein „Auauauau Uiuiuiui“ aus dem Publikum.

Das Programm war von sehr guten Tänzen geprägt. Das Hexenballett begeisterte das Publikum mit seiner großen Ausdruckskraft, gekonnten Choreografie und akrobatischen Einlagen. Alle sangen mit: „Du bist wunderbar! … Deine Hände, Hände…“ Der Boxtanz der Freizeitsporttruppe riss das Publikum mit, das voller Kraft den Takt mitklatschte. Eindrucksvoll und ideenreich tanzten die Mädels ein Medley. Sie wurden sehr bejubelt. Mit Magic Lights gingen die Mädchen des Sportvereins auf die Bühne.

Der Abend war kurzweilig und abwechslungsreich. Die Programmabfolge war toll gestaltet und temporeich geboten. Der ganze Saal war eine große Fasnet, die allen Generationen großen Spaß machte. Heijaso! In der Göge leabt ma no!