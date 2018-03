Ein Jahr macht Baumgärtner doch noch

Eigentlich hatte sich Holger Baumgärnter bei der der diesjährigen Hauptversammlung des Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen vom Amt des Vereinsvorsitzenden zurückziehen wollen. Da sich aber in den Reihen der Mitglieder niemand fand, der das Amt annehmen wollte, ließ er sich doch für ein weiteres Jahr wählen.

Baumgärtner sprach seinen Ausschuss- und Vereinsmitgliedern ein großes Lob für die im vergangenen Vereinsjahr geleisteten Arbeiten aus. Er hob dabei die große Leistung hervor, die alle Beteiligten am Zunftmeisterempfang und bei der Organisation des Göge-Umzuges am Fasnetssonntag erbracht haben. In diesem Zusammenhang hatte der Verein auch sein 50-jähriges Bestehen gefeiert, bei dem alle Gründungsmitglieder ein besonderes Präsent erhielten.

Neue Matrosenjacke

Schriftführerin Sigrid Fischer ließ das vergangene Jahr Revue passieren: die Vatertagswanderung, das Sommerfest im Juni, die Kinderübernachtung im Dorfgemeinschaftshaus beim Ferienprogramm, den Vereinsausflug, das Dennetefest für die Mitglieder, den Adventsnachmittag für die Bremer Senioren, die Weihnachtsfeier und die Winterwanderung. Ein besonderer Höhepunkt war die Fasnet. An sieben Umzügen nahm der Verein teil und dieses Jahr waren insgesamt rund 50 Plätzehäser verliehen. Anlässlich des Jubiläums bekam der Spielmannszug ein neues Fasnetshäs in Form einer Matrosenjacke. Die Dorffasnet mit Hemadglonker, Kaffeekränzchen und Fasnetsball und Kinderball waren sehr gut besucht. Auch ein mächtiger Funken wurde dieses Jahr wieder entzündet.

Trotz der Anschaffung des neuen Spielmannszughäses und einiger neuer Plätzlehäser konnte Kassiererin Sandra Herre einen Überschuss ausweisen. Tanja Remensperger und Margret Schlegel bescheinigten ihr als Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung.

Tambour Rainer Müller berichtete von 15 Auftritten des Spielmannszuges. Neben den neun Auftritten in der Fasnet, spielte der Spielmannszug noch beim Maibaumstellen, der Hochzeit von Nadja und Danny Mc Kellow und bei Geburtstagsständchen von Mitgliedern. Der Spielmannszug besteht aus 28 Musikern, davon sind drei Pfeiffer und ein Trommler in Ausbildung. Als Vertretung für Bürgermeister Peter Rainer überbrachten die Gemeinderäte Christa Eichelmann-Steinborn und Markus Kaufmann den Dank seitens der Gemeinde für das große Engagement des Vereins für die Dorfgemeinschaft in Bremen und überreichten noch ein Präsent für das Vereinsjubiläum. Turnusgemäß wurden folgende Mitglieder in den Vorstand wiedergewählt: Schriftführerin Sigrid Fischer, Häswartin Petra Mühleisen, Tambour Rainer Müller und Beisitzer Ralf Remensperger.