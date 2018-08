Eichen feiert am Sonntag Dorffest

„Achtung, Dorffest!“ - So machen die Einwohner des Hohentenger Ortsteils Eichen in der neuen Ortsdurchfahrt die Autofahrer auf das Fest am kommenden Sonntag, 19. August, aufmerksam. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus werden die Mitglieder des Freizeit-, Heimat- und Narrenvereins Eichen und ihre Gäste einen vergnüglichen Tag verbringen.

Vereinsvorsitzender Paul Heitele und sein Team möchten gerne an den Erfolg des Dorffests aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Da waren so viele Besucher nach Eichen gekommen, dass irgendwann sämtliche angebotenen Speisen ausverkauft gewesen sind. Rund 70 Helfer waren da im Einsatz gewesen und hatten diverse Salate in den Morgenstunden vorbereitet, um alles so frisch wie möglich servieren zu können.

Das Fest am Dorfgemeinschaftshaus beginnt ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Das Besondere in Eichen: Die Veranstalter verzichten bei diesem Fest extra auf Blasmusik oder eine Band. So soll es den Gästen besser möglich sein, ins Gespräch zu kommen. Wer angestrengt gegen eine Blaskapelle anreden müsse, verliere oft die Lust an einer Unterhaltung, heißt es aus dem Verein. Ohne Musik sich die Einheimischen und Festbesucher ungestört plaudern. Nicht selten kämen beim Fest auch Leute zusammen, die sich nicht so oft sehen und gerade deshalb viel zu erzählen hätten.

Grillhütte ist bis abends besetzt

Ab 11.30 Uhr bieten die Vereinsmitglieder einen Mittagstisch mit Kasslerhals und frischem Salat, Chicken Nuggets, Steak, Wurst und Pommes an. Kaffee und Kuchen gibt es ab 12.30 Uhr. Die Grillhütte soll bis in die späten Abendstunden geöffnet sein.

Damit auch die jüngeren Familienmitglieder gut unterhalten werden, steht den ganzen Tag über die Spielwiese mit unterschiedlichen Angeboten für Kinder bereit. Die Wetteraussichten sieht gut, so dass einem Fest unter freiem Himmel nichts im Wege stehen dürfte.