Ehepaar beobachtet das Treiben auf der Reeperbahn

Der Bürgerball im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen hat am vergangenen Samstag stattgefunden. Nach dem Stellen des Narrenbaums boten viele Akteure des Heimat-, Freizeit- und Narrenvereins Ölkofen und des Sportvereins Ölkofen ein buntes kurzweiliges Programm und feierten bis in den frühen Morgen.

Als kurz nach 19.30 Uhr der Narrenbaum auf dem Dorfplatz stand, war die Ölkofer Ortsfasnet eröffnet. Im Anschluss fanden sich die Narren im Dorfgemeinschaftshaus zum Bürgerball ein. Zum Auftakt stimmte der Musikzug Ölkofen die Besucher mit seinem Fasnetsrepertoire auf das folgende Programm ein. Nachdem die beiden Vorsitzenden der Gastgebervereine Christoph Grupber (HFNV Ölkofen) und Kurt Schlegel (SV Ölkofen) die Gäste im Saal begrüßt hatten übergaben sie das Mikrofon dem Stargast und zugleich Moderatorin Olivia Jones (Oliver Lenkeit).

Olivia Jones bat den Kapellmeister DJ Tobi sogleich um eine Schunkelrunde und erklärte dem Publikum diverse Gepflogenheiten auf der Reeperbahn. Beim nächsten Programmpunkt plauderte die fleißige Putzfrau „Ayse“ (Petra Renner) über diverse Ungeschicke und Peinlichkeiten der Dorfbewohner und Vereine, wobei sie schnell die Lacher des Publikums auf Ihre Seite zog. Zwischenzeitlich stand die Guggamusik „Moskitos“ aus Hailtingen zum Auftritt bereit und unterhielten das Publikum mit schmissigen Rythmen.

Lediglich mit einem Handtuch bedeckt betraten die „Nudisten vom Ölkofer Kiez“ die Bühne. Gekonnt jonglierten Sie ihre Badelaken und sorgten für Raunen im Publikum. Hoch erfreut waren die Besucher über den Gastauftritt der „Blechrebellen“. Mit ihrem fetzig, schrägen Sound wurde das Publikum nochmals musikalisch aufgemischt und von den Stühlen gerissen.

Den Höhepunkt des Bühnenprogramms boten wieder einmal die Nordic-Walking-Damen die durch einige „Special Guests“ aus der Ölkofer Vereinsszene unterstützt wurden. Mit dem etwas altbackenen Ölkofer Ehepaar Petra und Fone konnten die Zuschauer miterleben, was auf der Reeperbahn los ist. Nach der ersten Erkenntnis, dass es sich hier um andere Schaufenster als in Mengen handeln muss, da sich sonderbare „Damen“ dahinter räkelten beobachteten Sie von ihrem sicheren Platz am Wurststand „Heiße Ecke“ das Treiben in Hamburgs weltbekanntem Stadtbezirk.

Tanzende und musizierende Matrosen, Männer die sich für die Könige der Nacht hielten, eine Polizeirazzia und ein Junggesellinnenabschied konnten sie hautnah miterleben. Zuletzt durfte natürlich ein Besuch in einem Nachtclub nicht fehlen. Ein erotischer Stuhltanz begeisterte das Publikum. Nach der fälligen Zugabe fanden sich alle Akteure nochmals zum großen Finale auf der Bühne ein und erhielten den verdienten Applaus des Publikums.

Von nun an übernahm DJ Tobi die musikalische Unterhaltung und animierte die Gäste zum Tanz bis spät in die Nacht.