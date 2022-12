Duffner Landtechnik ehrt in Hohentengen langjährige Mitarbeiter

Gemeinsam mit allen 82 Mitarbeitern der drei Standorte Hohentengen, Münsingen und Oberteuringen hat die Firma Duffner Landtechnik den Jahresabschluss 2022 im Duffner-Forum 1934 am Standort Hohentengen gefeiert. Nach drei Jahren ohne Betriebsfeier war die Freude der Mitarbeiter an Feier sehr groß, wie das Unternehmen mitteilt. In seiner Ansprache ließ Karl Josef Duffner (Bild rechts: Foto: Duffner Landtechnik) die letzten drei Jahre in kurzen Sätzen Revue passieren, nannte die wichtigsten Ereignisse der Vergangenheit und gab einen Ausblick auf Anstehendes in 2023. Anlässlich dieser Feierstunde war es ihn eine Ehre, fünf Mitarbeiter für ihre Treue zum Familienbetrieb und ihr Mitwirken am Erfolg des Unternehmens sowie für das gute Miteinander zu ehren. „Ihr seid Teil einer Entwicklung, die ohne das vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt gespickten miteinander nicht möglich gewesen wäre“, sagte Duffner zu den Jubilaren. Für ihre Betriebstreue wurden geehrt (Zweiter im Bild, von links): Alexander Schönemann (20 Jahre), Elisabeth Schindler (30 Jahre), Reinhold Müller (20 Jahre), Manfred Mattheis (45 Jahre), Markus Schütze (25 Jahre).