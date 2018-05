DRK ehrt Klaus Stuböck für 50 Jahre als Bereitschaftsarzt

Alle 19 aktiven Mitglieder des DRK-Ortsvereins Hohentengen sind zur Hauptversammlung gekommen, die Bereitschaftsleiter Harald Kugler im Nebenzimmer des Gasthauses Sonne eröffnete. Die Liste der Ehrengäste führte Bürgermeister Peter Rainer an, der nicht nur die Entlastung der Vorstandschaft mit Lob und Anerkennung einleitete, sondern auch als Wahlleiter fungierte. Vom DRK-Kreisverband Sigmaringen waren deren Präsident Rolf Vögtle und Bereitschaftsleiter Mario Rilli gekommen, um Dr. Klaus Stuböck für seine 50-jährige Tätigkeit als Bereitschaftsarzt im DRK-Ortsvereins auszuzeichnen und zu ehren. Bei den Neuwahlen, die in einem Vierjahresturnus durchgeführt werden, stellten sich alle Amtsinhaber erneut zur Verfügung.

In seinem Rechenschaftsbericht kam Bereitschaftsleiter Harald Kugler in erster Linie auf die erneut recht zahlreichen Einsätze 2017 und die Präsenz der DRKler bei verschiedenen Veranstaltungen zu sprechen. Insgesamt waren es 1500 Einsatzstunden, die von den 19 aktiven Frauen und Männern geleistet wurden, darunter auch ein größerer Brandeinsatz. Aus drei durchgeführten Blutspende-Terminen resultierten 468 Blutkonserven.

So gut wie keine Spenden

Der langjährige Verwalter der Finanzen Johann Sauter streifte in seinem Kassenbericht auch kurz und bündig das Spendenaufkommen, das im vergangenen Rechnungsjahr gegen Null tendierte. Trotz größerer Ausgaben im Bereich Dienstkleider und einem kleinen Minus im Rechnungsjahr 2017 verfügt das DRK noch über solide Rücklagen. Die beiden Kassenprüfer Walter Braun und Petra Schmid bestätigten eine mustergültige Führung der Finanzgeschäfte. Bürgermeister Peter Rainer zeigte sich hocherfreut über das Engagement der DRK-Ortsgruppe und wies im Zusammenhang mit dem leicht rückläufigen Blutspendenaufkommen darauf hin, dass vielen Menschen wieder bewusster werden sollte, wie viele Leben jährlich durch Blutkonserven gerettet werden. Der Präsident des DRK-Kreisverbandes Sigmaringen, Rolf Vögtle, hob hervor, dass das Deutsche Rote Kreuz künftig auch im sozialen Bereich, stärker als bisher, tätig sein wird, dazu gehöre beispielsweise das Thema „Essen auf Rädern.“ Nach und nach werden Sozialstationen aufgebaut, so demnächst eine in Salem. Eine stärkere Präsenz in den Schulen ist unumgänglich, um hier die Jugend anzusprechen und sie für die „Erste Hilfe“ auszubilden und auch den Sanitätsdienst näherzubringen, unterstrich Vögtle, hierfür werde eigens die Stelle eines Schulkoordinators eingerichtet.

Für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Hohentengen bedankte sich der Vorsitzende Mathias Schultz vom Mengener Ortsverband. Feuerwehrkommandant Hermann Bleicher brachte das harmonische Zusammenwirken zwischen dem DRK und den Floriansjüngern auf den Punkt: „Arbeiten tun, die sich nicht auszahlen, die einem aber das Gefühl vermitteln, einen Dienst für das Allgemeinwohl zu erbringen, das ist unsere gemeinsame Stärke.“

Kreisbereitschaftsleiter Mario Rilli würdigte zusammen mit dem DRK-Präsidenten Rolf Vögtle die Verdienste von Bereitschaftsarzt Dr. Klaus Stuböck für sein 50-jähriges Engagement und sein hilfreiches umsichtiges Wirken in der Göge und darüber hinaus.

Für weitere vier Jahre wurden wiedergewählt: Bereitschaftsleiterin Silvia Stehle, Bereitschaftsleiter Harald Kugler, Kassierer Johann Sauter, Kassenprüfer Walter Braun und Petra Schmid und Schriftführer Linus Ballarin. Delegierte zur DRK-Kreisversammlung bleiben: Dr. Klaus Stuböck, Walter Braun (Ursendorf), Andrea Stützle, Siegfried Kugler, Ottmar Rothmund (Ursendorf) und Linus Ballarin, (Weingarten); nachgerückt ist Rosa Binder aus Bremen. Ersatzdelegierte sind Sigrid Briemle (Ölkofen) und neu dabei Patricia Spöcker.