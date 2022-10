DRK-Bereitschaft-Hohentengen erhält „E-Mail-Spende“ der Netze BW

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude war Johann Sauter, dem Kassierer der DRK-Bereitschaft-Hohentengen, deutlich ins Gesicht geschrieben: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hatte einen unverhofften Betrag in Höhe von 405,60 Euro in die Vereinskasse gespült. Mit dieser Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, die Kundinnen und Kunden nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt die Netze BW in Form einer Spende vor Ort weiter. Wie jetzt an die DRK-Bereitschaft-Hohentengen. Außerdem wird so Papier eingespart und der Ausstoß von CO2 reduziert.

Mit einer ähnlichen Aktion hatte die Netze BW zuvor bereits die Digitalisierung ihrer Zählerstanderfassung flankiert und konnte nach deren Abschluss gänzlich auf die früher üblichen Ablesekarten verzichten. „Gemeinsam haben wir viel bewirkt“, sagt Stefan Dangel, Kommunalberater der Netze BW. „Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wichtig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in Baden-Württemberg zu unterstützen.“ Auch Bürgermeister Peter Rainer findet lobende Worte: „Durch die Corona-Pandemie haben Vereine oft herbe Rückschläge erlitten. Es ist schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert wird.“

Anlass zur Spendenübergabe war die Blutspendenaktion. „Die Blutspende hat sich während und durch Corona verändert“, sagt Harald Kugler, DRK-Bereitschaftsleiter in Hohentengen. Heute müssen sich die Spender im Vorfeld des Termins online anmelden, was zugleich zu einer entspannten Atmosphäre ohne längere Wartezeit führt. Leider lassen die strengeren Vorschriften das beliebte Vesper vor Ort nicht mehr zu.“ Doch DRK-Bereitschaftsleiterin Silvia Stehle und ihr Team haben für die Spender eine Vespertüte zum Mitnehmen vorbereitet. Als Schmankerl konnte die mobile Kaffeebox aus Bad Schussenried gewonnen werden.

„Es gibt viele gute Gründe, Blut zu spenden“, sagt Harald Kugler. „Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Für viele Menschen ist eine Bluttransfusion die einzige Überlebenschance. Wegen des demografischen Wandels fallen immer mehr langjährige Blutspender altersbedingt aus.“ Umso erfreulicher ist es, dass die DRK-Bereitschaft Hohentengen dieses Mal neben 129 erfahrenen Blutspendern auch acht Erstspender zu verzeichnen hatte.