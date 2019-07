Drittklässler schwingen die Seilchen

Das beliebte Seilspring-Projekt der Deutschen Herzstiftung Skipping Hearts hat im Terminkalender der Göge-Schule seinen festen Platz. Auch in diesem Jahr war das Präventionsprojekt in Hohentengen zu Gast.

Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder am Computer, schauen fern oder beschäftigen sich mit dem Smartphone. Eine Folge davon: Weltweit ist bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig. Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt Skipping Hearts (www.skippinghearts.de) initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (viel Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken.

An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basiskurs die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – vermittelt. Dieses besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können.

Die Drittklässler hatten Trainerin Sabine Römhild schon sehnsüchtig erwartet und nun durften 30 Kinder an diesem Workshop teilnehmen, um anschließend den Kindern der zweiten und vierten Klasse ihr Einstudiertes vorzuführen. Dabei wurde vorwärts und rückwärts und sogar zu zweit gehüpft. Zum Schluss durften alle Kinder mit den Springseilen ihr Talent erproben und konnten sich dann ein solch hochwertiges Springseil kaufen.