Drei Männer fahren betrunken Auto

Gleich drei Männer sind am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag in Hohentengen von der Polizei alkoholisiert am Steuer ihres Autos erwischt worden. Das teilt die Polizei mit. Rund 1,5 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 61-jährigen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Beizkofer Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei einem 36-jähriger BMW-Fahrer, der gegen 22 Uhr in der Mengener Straße angehalten wurde, zeigte das Meßgerät 1,2 Promille an. Auch ein 25-jähriger Renaultfahrer war betrunken unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife gegen 0.30 Uhr am Donnerstag in der Beizkofer Straße auf, weil er trotz Dunkelheit komplett ohne Licht unterwegs war. Die Polizeistreife folgte dem Wagen, der unter anderem Schlangenlinien fuhr, zum Teil extrem beschleunigte, einmal auf den Gehweg und mehrmals auf die Gegenfahrbahn fuhr. Erst in Völlkofen konnten die Beamten den Fahrer stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Alle drei Männer mussten den Beamten ihren Führerschein aushändigen und sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.