Vergeblich versuchten Unbekannte, in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Lastwagen in der Straße „Am Flugplatz“ Dieselkraftstoff abzuschlauchen. Die Täter brachen beide Tankdeckel auf. Weil im Tank ein Abschlauchschutz installiert war, scheiterte der Diebstahl. Der Schaden am Tank wird auf etwa 200 Euro geschätzt.