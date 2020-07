Diebe stehlen Pfandflaschen im Wert von 260 Euro

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag, 2. Juli, auf Freitag, 3. Juli aus einem Getränkehandel in der Birkenstraße in Hohentengen Leergutflaschen im Gesamtwert von etwa 260 Euro gestohlen. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen mussten die Unbekannten laut Polizei zunächst den angrenzenden Krebsbach durchlaufen und schnitten anschließend den Maschendrahtzaun durch. Zum Abtransport verwendeten der oder die Täter demnach vermutlich ein dreirädriges Fahrzeug. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 zu melden.