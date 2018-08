Die Ukulele muss irgendwie mit nach Südamerika

Einen anderen Teil der Welt kennenlernen, das Spanisch verbessern, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und jede Menge Erfahrungen sammeln. All das erwartet Franziska Dehm aus Ursendorf von dem Jahr, das vor ihr liegt. Sie wird es als Freiwillige im Weltkirchlichen Friedensdienst in Argentinien verbringen. Die 19-Jährige hat gerade ihr Abitur an der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen gemacht und findet, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt ist.

„Meine Oma hat mich auf die Idee gebracht“, sagt Franziska Dehm. „Sie ist mal in Bolivien gewesen und hat mir immer davon vorgeschwärmt und gesagt, dass ich das auch mal machen soll.“ Die Oma war es auch, die sie zu einem Vortrag über den Freiwilligendienst des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mitgenommen hat. „Danach hat mir die Vorstellung immer besser gefallen“, sagt sie. „Wer weiß, ob sie nach dem Studium überhaupt noch einmal die Gelegenheit bietet, für ein Jahr wegzugehen.“

Jetzt läuft der Countdown: Am 20 August wird Franziska Dehm in Frankfurt in den Flieger steigen und 14 Stunden später mit drei anderen deutschen Freiwilligen eine Wohngemeinschaft in Santiago del Estero in Argentinien beziehen. „Die drei habe ich auf den Vorbereitungsseminaren kennen gelernt und freue mich schon, das Jahr mit ihnen zu verbringen“, sagt sie. Tagsüber werden die vier Freiwilligen in unterschiedlichen Einrichtungen arbeiten. abends und an den Wochenenden können sich die Deutschen austauschen und zusammen etwas unternehmen. Kommt Heimweh auf oder gibt es Verständigungsprobleme, können sich die vier gegenseitig helfen.

Gute Vorbereitung

„Wir werden für den Kindergarten und verschiedene Schulen eingeteilt.“ Da die Arbeitsplätze rotieren, wird die 19-Jährige sowohl mit Kleinkindern als auch Jugendlichen zu tun haben, die fast so alt sind wie sie selbst. „Für den Anfang wäre es mir lieber, ich würde im Kindergarten arbeiten“, sagt sie. „Da ist es dann noch nicht so schlimm, wenn ich mit meinem Spanisch noch nicht ganz so weit komme. Wenn ich Vertretungsstunden in der Schule geben soll, brauche ich mehr Sprachpraxis.“

Ansonsten fühlt sich Franziska Dehm aber recht gut vorbereitet. „In den Seminaren haben wir das Land und seine Sitten kennen gelernt“, sagt sie. So wisse sie seither etwa, dass es unhöflich ist, das Trinkrohr des Gefäßes zu berühren, aus dem der traditionelle Mate-Tee getrunken wird. „Auch sollte man sich nicht bedanken, wenn man ein Getränk überreicht bekommt, weil das Gegenüber dann denkt, man hätte es abgelehnt.“ Außerdem werden die Freiwilligen in Argentinien von einer Mentorin empfangen, die selbst lange in Santiago del Estero verbracht hat und sich gut auskennt. „Da fühle ich mich sicher und gut betreut“, sagt Dehm.

Finanziert wird ihr Aufenthalt übrigens fast komplett über das BDKJ und die Schulstiftung. Flüge und Unterkunft werden bezahlt und es gibt Haushaltsgeld und ein monatliches Taschengeld. Im Gegenzug ist Franziska Dehm angehalten, Spenden für den Friedensdienst zu sammeln. „800 Euro sind die Vorgabe, die die meisten Freiwilligen aber weit übertreffen“, sagt sie. „Deshalb habe ich einen Flyer entworfen und gebe auf meinem Blog die Infos zu Spendenmöglichkeiten.“ (siehe unten)

23 Kilo Gepäck

Die meisten Gedanken kreisen deshalb momentan eher um das Gepäck. 23 Kilo dürfen mitgenommen werden. „Das ist nicht viel für ein Jahr, wenn man bedenkt, dass die Temperaturen dort zwischen 50 Grad im Sommer und 0 Grad im Winter schwanken“, sagt sie. „Wahrscheinlich werde ich einiges einfach vor Ort kaufen müssen.“ Als leidenschaftliche Musikerin fällt es Franziska Dehm vor allem schwer, die E-Gitarre zu Hause lassen zu müssen. „Ein Jahr ohne die Gitarre, das wird sehr hart“, sagt sie. „Deshalb möchte ich unbedingt wenigstens meine Ukulele mitnehmen.“ Auch ihr Engagement in der Mädchenkantorei St. Johannes in Bad Saulgau und im Kapellenchor in Ursendorf wird für ein Jahr ruhen. Der Kinder- und Jugendchor, den sie geleitet hat, wird sich wohl auflösen. „Weil ich beim letzten Kapellenfest ein Seminar hatte, hat es leider keinen richtigen Abschiedsauftritt gegeben, das tut mir schon sehr leid“, sagt sie. Ihre Hoffnung ist, dass sie in Argentinien mit den Kindern und Jugendlichen wird singen können. „Dazu müssen die mir aber erst einmal ein paar Kinderlieder beibringen.“

Mit ihrer Familie und Freunden will Franziska Dehm über Whatsapp und Skype in Verbindung bleiben. „Wir müssen bei den sechs Stunden Zeitverschiebung nur noch die richtige Zeit finden, um Gespräche zu führen“, sagt sie. „Die Internetverbindung wird in Argentinien sicher besser sein als in Ursendorf.“ Einen Besuch haben ihre Elten bereits für die Zeit nach Ostern vorgesehen. „Auch meine Oma möchte mich unbedingt besuchen.“

Der Weltkirchliche Friedensdienst wird vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der Diözese Rottenburg-Stuttgart getragen. Jährlich werden unter dem Grundsatz „Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten“ 35 junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren in die Welt entsandt. Sie arbeiten in Projekten in Asien, Afrika und Lateinamerika mit, lernen neue Länder, Kulturen und Wirtschaftssysteme kennen. In mehreren Seminaren werden sie auf das jeweilige Land, die Sprache und die Kultur vorbereite und vor Ort durch Mentoren begleitet.

„Ein weiteres Ziel des Friedensdienstes ist es, eine Brücke zwischen den Menschen im Gastland und denen in Deutschland zu schlagen“, sagt Franziska Dehm. Deshalb möchte sie die Menschen in ihrer Heimat für ihre Arbeit, die Kultur, die Lebensumstände und die Menschen in Argentinien interessieren. Sie baut deshalb gerade einen Solidaritätskreis auf, der regelmäßig von ihr mit einem Rundbrief über ihre Erfahrungen informiert wird. Dazu hat sie auch einen Blog im Internet eingerichtet, auf dem alles nachzulesen ist. Wer möchte, kann die Arbeit des Friedensdienstes auch finanziell unterstützen. Alle dafür relevanten Informationen hat sie ebenfalls auf der Internetseite zusammengestellt.