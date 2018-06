Die kleine, feine Hochzeit liegt im Trend

Zum achten Mal laden Fachgeschäfte der Region am Sonntag zur Hochzeitsmesse in die Göge-Halle in Hohentengen ein.

Gästeliste erstellen, Gottesdienst organisieren, Einladungen verschicken, Brautkleid und Anzug für den Bräutigam aussuchen, Ort, Programm und Menü für die Hochtzeitsfeier festlegen: Wer sich traut und Hochzeit feiern möchte, muss vor dem Fest eine Vielzahl von Entscheidungen treffen und hat einiges zu organisieren. Die Hochzeitsmesse in der Göge-Halle in Hohentengen bietet für Hochzeitspaare Entscheidungshilfen und Hilfen im Rahmen einer Messe mit Unterhaltungsprogramm.

Vor acht Jahren hat Fotografenmeisterin Brigitte Buck in Hohentengen diese Messe ins Leben gerufen. „Ich wollte einfach zeigen, was wir für eine Hochzeit alles bieten können“, so die Fotografin. Wir, das sind die Fachgeschäfte in der Region. Und auch für sie selbst seien Hochzeiten „ein wichtiges Thema“.

Mitstreiter, so Müller, seien deshalb einfach zu gewinnen gewesen. Der Bezug zur Hochzeit als wichtiges Geschäftsfeld liegt für viele Kollegen auf der Hand. Allerdings erkennt Brigitte Müller gewandelte Bedürfnisse von Hochzeitspaaren. So sei inzwischen Porzellan nicht mehr unbestrittener Bestandteil eines Geschenktisches zur Hochzeit.

Viele Paare leben bereits vor der Hochzeit zusammen und haben sich Wichtiges für den gemeinsamen Hausstand schon angeschafft. Wichtig sei es auch, nicht nur moderne und ausgefallene Dinge für die Hochzeit anzubieten. Der Grund: „Es gibt durchaus Paare, die wagen es heutzutage auch ein zweites Mal“. Und: Diese Klientel schätze eher das klassische, nicht so sehr das ausgefallene Angebot.

Insgesamt sieht die Hohentenger Fotografin den Trend zur „kleinen, aber feinen Feier, die ganz exklusiv sein darf, aber nicht mehr allzu groß“. Statt 250 Gäste feiern dann eben nur 50 im schnieken Ambiente. Anders könne es aber aussehen, „wenn das Paar einen Bezug zu einem Verein hat.“

Die Hochzeitsmesse in Hohentengen ist am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, SZ-Leser erhalten gegen Vorlage der AboKarte ermäßigten Eintritt von zwei Euro. Mehr über die Hochzeitsmesse lesen Sie am Sonntag auf unserer Sonderseite.