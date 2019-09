Die Göge erweist Johann Sauter zum 80. Geburtstag die Ehre

Gerne blickt Johann Sauter auf seine aktive Zeit in zahlreichen Ehrenämtern zurück. Für seinen Göge, den Narrenverein und in sozialen Bereichen auch darüber hinaus, hat er sich hohe Anerkennung verdient. Dies dokumentieren nicht zuletzt die mehrfachen öffentlichen Auszeichnungen, die ihm verliehen wurden. Vor drei Jahren ist er zum ersten Ehrenbürger der Gemeinde ernannt worden. Am Mittwoch hat Johann Sauter seinen 80. Geburtstag gefeiert. Viele Gäste waren der Einladung ins Ölkofer Dorfgemeinschaftshaus gefolgt und erwiesen ihm dort die Ehre.

Johann Sauter ist ein Mensch, der sich für ganz unterschiedliche Dinge begeistern kann: Motorsport, Kleintierzucht, das närrische Treiben in der Göge und der Partnerschaftsverein. Er ist Mitglied im DRK, war fünf Jahre lang im Hohentengener Gemeinderat und ist Mitglied des Kapellenausschusses St. Maria. Vor über 50 Jahren wurde der ACV-Motorsportclub Göge gegründet. Sauter wurde zum ersten Vereinsvorsitzenden gewählt und hatte dieses Amt bis zum Jahr 2002 inne. Als Geschäftsführer der Göge-Narren prägte er die Fasnet maßgeblich mit.

Ausdauer, Fleiß und Akribie sind Attribute, die laut Bürgermeister Rainer viele Menschen mit der Person Johann Sauter verbinden. Ein Händchen für Zahlen habe er, ist in vielen Vereinen als Kassierer im Vorstand gewesen. Ein Macher sei er, mit dem jede Veranstaltung gelinge. Ohne ihn würden das Straßenfest und auch das Hohentenger Fest nicht in ihren jetzigen Formen gefeiert werden. Seit 1989 ist Sauter der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Göge-Halle und kümmert sich mit seiner Frau um die Vermietung, Vertragsangelegenheiten und die Abrechnung. Kinder sind im Hause Sauter immer willkommen. So nennen auch andere Kinder als seine Enkel ihn liebevoll Opa Sauter.

Ehrenämter werden abgegeben

Nach und nach legt er die Ehrenämter nieder und macht Platz für Jüngere und wie er sagt „noch Fittere am PC“. Mit seiner Edeltraud genießt er nun einen ruhigeren Lebensabschnitt inmitten seiner Familienangehörigen, gern bei der Gartenpflege rund um sein Haus in Beizkofen.

Holger Baumgärtner, Guido Fischer und Hans-Peter Rothe dankten Sauter im Namen aller acht Vereine der Göge-Narren mit einem selbstgestalteten Glasbild von Claus Scheffner, auf dem alle Masken der Narren verewigt sind. Auch Karl-Heinz Käppeler vom MSC hatte ein paar Dankesworte vorbereitet und Bürgermeister Peter Rainer brachte die vielen Gäste mit einem mitgebrachten Mundart-Gedicht zum Lachen.

Tochter Claudia Straub hatte mit fünf Enkeln und vier weiteren angenommenen Enkeln verschiedene Lieder zum Leben von Sauter einstudiert und bei dem Lied „Bei Sauters ischs schee“ haben alle bestätigend auf die Melodie von „Champs-Élysées“ mitgesungen. Aber als dann Frau Wäber von Hansy Vogt, die aus dem Schwarzwald über Günzkofen angereist war und ihren Charme spielen ließ, haben manche Gäste ihren Bauch vor lauter Lachen halten müssen. Unter dem Kostüm steckte Rosalinde Doser. Sie hatte auf eineliebe Anfrage hin die kleine Einlage für das Geburtstagskind gebracht. „Erlebnisreich und einfach nur berührend“, fasste Sauter selbst die Feier zusammen.