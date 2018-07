Der Sportverein leistet Großes in der Gemeinde

Der Sportverein hat in seiner Versammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück geblickt. In der Sportgaststätte herrschte beste Stimmung, es hatten sich rund 100 Mitglieder eingefunden, um die Sitzung unter Leitung von Rainer Handte, der Vorsitzende, zu erleben. Handte erinnerte an die vielen Veranstaltungen und Aufgaben, die im vergangenem Jahr ehrenamtlich geleistet wurden. Er zählte auf: Der Bau der Fotovoltaikanlage auf das Dach der Stadiongaststätte, das „Grümpel-Turnier“, der Besuch bei der Partnerstadt Charensat, das Sommerferienprogramm, der dritte Sportplatz, die Charmeoffensive für die Bundeswehr und der Adventzauber. Und lobte seine engagierte Mitglieder. Der Verein zählt derzeit 673 Mitglieder. In Vertretung des erkrankten Schriftführers Frank Kehle legte Gudrun Grünbacher den Bericht ab.

Die Finanzen sind gut verwaltet worden. Hauptkassiererin Marion Heudorfer legte ihren Bericht ab und die Zahlen offen. Die größte Investition war 2010 die Fotovoltaikanlage. Die Mitgliedsbeiträge brachten 22 300 Euro ein, 18 000 Euro die Veranstaltungen. Armin Stüzle und Anton Rothmund bestätigten die gute Kassenführung.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter. Maria Frank von der Frauenturnabteilung, freute sich zu berichten, dass sich bei den 54 Frauen aufgeteilt in sechs Gruppen nichts geändert hat. Das Vielfältige Sportangebot passt zu den unterschiedlichen Bedürfnissen. Aus der Tischtennisabteilung hatte Rainer Kern Schönes von seinen 85 Mitgliedern zu erzählen. Er zeigte sich zufrieden über die Leistungen der Jugendlichen und der Erwachsenen Mannschaften.

In der Abteilung Fußball waren es fünf Berichte. Für die Aktiven sprach Gerhard Fürst und erklärte sich zuversichtlich, dass der Klassenerhalt in dieser Saison geleistet werden kann. Die Senioren bleiben in ihrem ersten Platz ungeschlagen, Mario Lutz freute sich, dies der Versammlung berichten zu können. Sabrina Zembrod erklärte, die Frauenmannschaft hat von acht Spielen schon sechs gewonnen. Die vier Schiedsrichter bekamen viel Applaus. Alfred Matheis rief zu mehr Fairplay bei Spielern und Zuschauer auf: „Auch die Schiedsrichter wollen sich in der Göge wohlfühlen“, erklärte Matheis. Handte gab ihm recht und bat, die Emotionen auf dem Fußballplatz runter zu fahren. Für die Freitagsgruppe und Partnerschaftsgruppe legte Ehrenvorsitzender Hans Bleicher den Bericht ab: Die Freitagsgruppe hat 28 Mitglieder zwischen 40 und 78 Jahre. Sie haben im vergangenem Jahr 33 Mal trainiert. Über den Austausch der Partnerstädte bedauerte Bleicher, dass es nicht immer leicht sei, Quartiere für die Gäste zu finden.

Für die 120 Mitglieder der Fußball Jugend sprach Clayton Sigle. Er lobte die gute Trainerarbeit und die Erfolge. Die Abteilung engagiert sich in einer Kooperation mit der Schule. Im Februar werde die erste Jugendversammlung einberufen und Jugendvertreter gewählt, kündigte der Abteilungsleiter an.

Bürgermeister Peter Rainer lobte den Sportverein für die Erfolge und dankte für das Engagement in Jugendarbeit. „Sport ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Die Jugendlichen lernen vieles fürs Leben. Sie müssen Regeln beachten und auch verlieren können“, erklärte Bürgermeister Rainer. Auch betonte er, wie wichtig die Vereinsarbeit für die Zukunft der Gemeinde ist. „Jugendliche die zum Studieren weggehen, kommen vielleicht wegen der Anbindung an den Vereins zurück in die Gemeinde“, sagte der Bürgermeister. Im Anschluss nahm Bürgermeister Rainer die Entlastung die Vorstandschaft vor, welche dann auch einstimmig vollzogen wurde. Für ihre zweite Amtszeit wurden der erste Vorsitzende Rainer Handte und Schriftführer Frank Kehle für weitere zwei Jahre einstimmig gewählt.