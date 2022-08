Dennetfest in Ölkofen findet wieder statt

Endlich wieder im Dorfgemeinschaftshaus, so der diesjährige Slogan für das Dennetfest in Ölkofen! Nach zwei Jahren Dennetfescht „to bring und hol ab“ feiert der Ölkofer Heimat-, Freizeit- und Narrenverein gemeinsam mit den Backfrauen erstmals wieder ihr heißgeliebtes Dennetfest, in und ums Dorfgemeinschaftshaus herum. So freut sich Christoph Gruber 1. Vorsitzender, dass es die momentane Situation derzeit zulässt, gemeinsam mit der Öffentlichkeit wieder ein Fest feiern zu können. Festbeginn ist am kommenden Sonntag 4. September ab 10.30 Uhr. Ganztägig werden die köstlich mundenden Denneten ofenfrisch angeboten. Es gibt die klassisch traditionelle Dennet mit Speck und Zwiebel aber auch die Dennet mit Kartoffeln. Zur Kaffeezeit runden schwäbischer Apfel- und Zwetschgenkuchen das sonntägliche Angebot bei Kaffee ab. Der Verkauf über die Straße ist selbstverständlich auch für Selbstabholer möglich. Und so freuen sich die emsigen Ölkofer, allen voran die Backfrauen, auf möglichst viele Gäste. Nach dem Probebacken mit Andrea Knoll und Elke Lenkeit sind Christoph Gruber und sein Stellvertreter Michael Schmadel beim Probieren der ersten Denneten in der Backküche.