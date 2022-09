Dennetfescht wieder in Präsenz im DGH

Nach dem letztjährigen „To go-Dennetfescht“ lädt der Heimatverein Günzkofen am kommenden Sonntag 18. September, ab 11 Uhr wieder wie gewohnt zum Dennetenfescht ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Was 2001 mit dem Einweihungsfest des neusanierten Dorfgemeinschaftshauses begann, jährt sich heuer zum 21. Mal. Der Impuls für das Günzkofer Dennetfescht kam damals aus den Reihen der Backfrauen, welche für die geladenen Gäste urschwäbische Dennete gebacken haben. So werden die traditionellen Dennet mit Speck und Zwiebel sowie die Dennet mit Kartoffel ganztägig ofenfrisch angeboten. Wer es lieber süß und fruchtig mag, gönnt sich eine Dennet mit Äpfeln. „Wir freuen uns darauf unsere Gäste wieder im Dorfgemeinschaftshaus mit unseren ofenfrischen Denneten bei Suser und Süßmost zu bewirten“, sagt Wolfgang Kaufmann, Vorsitzender des Heimatvereins. Wer seine Dennet lieber zuhause essen möchte kann diese im Vorfeld bei Anke Heinzler unter Telefon 07572/711237 bestellen. „Man sind die gut“, so die einhellige Meinung der Vorkoster aus dem organisationsteam im Vorfeld der Vorbereitungen auf das Dennetfescht am Sonntag. Foto: Michael Jäger