Delegation aus der Göge besucht Straßburg

22 Mitglieder des deutsch-französischen Partnerschaftsverein Hohentengen-Göge fahren in der kommenden Woche zum Europäischen Parlament nach Straßburg und zur Gedenkstätte an den Hartmannsweilerkopf. Die Zeit vom 3. bis 5. Juli verbringen sie mit 19 Freunden aus den Partnergemeinden in der französischen Auvergne und wollen an einem geschichtsträchtigen Ort ihre Partnerschaft erneuern.

„Als überzeugte Europäer wollen wir ein Zeichen setzen“, schreibt Karl-Heinz Bleicher, der Vorsitzende des Vereins in einer Pressemitteilung. „100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, angesichts der aktuellen politischen Stagnation, der Ideenlosigkeit und der fehlenden Vision für dieses Europa setzen wird ein Zeichen der Freundschaft, der Erinnerung und der Zukunftsfähigkeit. Wir bekennen uns gegen nationalistisches Denken, wir stehen für das geeinte Europa.“

Bleicher ist dankbar, dass die Anfrage bei Maria Heubach, der aus Leutkirch stammenden grünen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, erfolgreich war und die deutsch-französische Gruppe eine Einladung ins Europäische Parlament nach Straßburg erhalten haben. Heubuch ist Landwirtin und eine Fachfrau für Agrarwirtschaft, den ländlichen Raum und Umwelt. So ist ein Informationsgespräch beim Besucherdienst des Parlaments und eine Begegnung und Diskussion mit der Abgeordneten vorgesehen.

„Die Erinnerungskultur an die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit wollen wir in Uffholz und am Hartmannweilerkopf gemeinsam wachhalten“, so Bleicher. „Jean-Paul Welterlen, ein seit Jahren für die europäische Idee engagierter Bürgermeister von Uffholz, hat uns in das Abri memoire, eine ehemalige, deutsche Erste Hilfe Station, eingeladen.“ Ein weiterer Höhepunkt der dreitägigen Exkursion wird der Besuch der im vergangenen August neu eröffneten Gedenkstätte auf dem Hartmannsweilerkopf sein. „Das einstige Schlachtfeld wurde zum Mahnmal für die Sinnlosigkeit dieses Krieges zwischen Franzosen und Deutschen“, schreibt Bleicher. „Die beiden Delegationen aus Hohentengen und den Partnergemeinden des Kantons St. Gervais d’Auvergne wollen an diesem Ort symbolisch ihre Partnerschaft erneuern. Für ein geeintes Europa, für unsere gemeinsame Zukunft.“

Auf dem Programm stehen außerdem ein Besuch in Thann, eine gemeinsame Weinprobe sowie ein Aufenthalt in Colmar.