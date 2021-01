„Das Wir-Gefühl der Göge hat in den letzten Monaten sicher gelitten“

Von Aalener Nachrichten

Ein Verwaltungsgebäude der Kinder- und Jugendhilfe „Aufwind“ ist am Donnerstagmittag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei stand der Dachstuhl des Bürogebäudes in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Mitarbeiter konnten das Haus selbsständig verlassen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz. Diese konnten eine Ausbreitung des Feuers auf nahegelegene Häuser verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach aktuellen Erkenntnissen ist bisher davon auszugehen, dass der Brand infolge eines technischen ...