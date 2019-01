Das Kreismusikfest soll ein Jahrhundertereignis werden

Das Kreismusikfest im Mai ist ein Großereignis für den Musikverein 1819 Göge-Hohentengen. Auch die Generalversammlung im Gasthaus Bären am Montagabend stand ganz im Zeichen des Kreismusikfests, das der Verein anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums veranstaltet.

Er wolle alle Mitglieder dazu einladen, das Kreismusikfest zu einem „Jahrhundertereignis“ zu machen, sagte Roland Längle. „Wir alle sind der Musikverein, wir alle sind in der einmaligen Situation, dieses 200-jährige Jubiläum mitzuerleben, mehr noch: mitzugestalten.“ Längle bekannte aber auch, dass ihm „zugegebenermaßen bei der Sache etwas mulmig“ ist. „Wird alles so klappen, wie wir es uns gedacht haben? Wird das Wetter mitspielen? Werden wir das finanziell auch stemmen können?“, fragte Längle. Was ihm aber Mut mache, sei, dass viele Mitglieder in Abwandlung des Festmottos „zamma schaffat, zamma helfat“. Auch Dirigent Pius Binder hatte in seinem Bericht das anstehende Großereignis im Blick. „Wir sind ‚zamma‘ auf dem Weg zu unserem 200. Geburtstag, bei dem wir ‚zamma‘ mit einem besonderen Fest im Rahmen des Kreismusikfestes Sigmaringen in unserer Heimat feiern.“ Wenn die Mitglieder in Gemeinschaft, mit Toleranz und gegenseitiger Unterstützung dieses Fest weiter vorbereiteten, sei er überzeugt, dass man im Mai ein großartiges Fest erleben werde.

Größte Einzelinvestition

Roland Längle blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Beim Kreismusikfest des Kreises Biberach in Ertingen heizten die Hohentenger Musiker im Festzelt ein. „Ich denke, hier können wir mit Stolz sagen, dass wir das Festzelt richtig zum Beben gebracht haben“, bemerkte Längle. Ein Höhepunkt war auch das Gögemer Straßenfest, ebenso das traditionelle Weinfest, dieses Mal inklusive Enthüllung der Kreismusikfest-Skulptur. Ein Meilenstein sei die Auswahl der neuen Vereinsuniform gewesen. „Die Beauftragung von 129 Uniformen wird wohl als die bislang größte Einzelinvestition in der Vereinsgeschichte zu Buche schlagen“, sagte Längle. Er nannte auch die Mitgliederzahlen: Inklusive passiver Mitglieder sind es derzeit 699, davon 129 im Stammorchester, inklusive derzeit pausierender Musiker.

Musikdirektor Pius Binder nahm Bezug auf das Frühjahrskonzert „I like Heimat“ im vergangen Jahr. „Heimat ist Geborgenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen. Dort, wo man ich sein kann. Und daraus erwächst Gemeinschaft, Toleranz und gegenseitige Unterstützung“, sagte er. Er denke, dass der Musikverein ein gutes Beispiel für eine „gelebte, offene Heimat“ sei. Jedem Heimatsuchenden solle man offen entgegengehen. „Heimat ist ein offener Ort und sollte politisch nicht missbraucht werden zur Rechtfertigung von Abgrenzung und Abschottung“, verdeutlichte Pius Binder seine Position. In seinem Bericht stellte Binder weiter fest, dass man nicht nur in der Konzertmusik, sondern auch in der Unterhaltungsmusik zwischenzeitlich einen guten Namen habe. Das dürfe man aus der Einladung zum Kreismusikfest Ertingen ablesen. Die Gesamtkapelle trat im vergangenen Jahr insgesamt 26-mal auf, wie Schriftführer Alexander Nassal berichtete. Einen großen Zuspruch genießt die vereinseigene Bläserschule. Wie Jugendleiter Jürgen Rothmund berichtete, sind derzeit 163 Kinder und Jugendliche in der Bläserschule in Ausbildung. Höhepunkt sei im vergangenen Jahr das Weihnachtskonzert gewesen. Mehr als verdoppelt hat sich der Kassenstand zum 1. Januar dieses Jahres, wie aus dem Bericht von Kassiererin Ute Mutschler hervorging. Dieser beträgt nun etwas mehr als 100 000 Euro, was dem anstehenden Kreismusikfest geschuldet ist. Auf das große Fest ging auch Bürgermeister Peter Rainer ein. „Ich bin felsenfest überzeugt, dass Sie das hinbekommen“, sagte er zu den Mitgliedern.

Stefan Rothmund und Christine Aßfalg wurden als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt, ebenso zahlreiche weitere Funktionsträger. Neue stellvertretende Schriftführerin wurde Sophia Czarkowski, sie löst Elena Schlegel ab. Neu im passiven Ausschuss ist Joachim Knoll, der Franz Knoll ersetzt. Am Ende der Versammlung zeigte Roland Längle noch das neue Kreismusikfest-Video, das der Verein erstellt hat.